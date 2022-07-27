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Капремонт многоквартирных домов в Нижнем Тагиле выполнят раньше срока

Капремонт многоквартирных домов в Нижнем Тагиле выполнят раньше срока

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI
Капремонт недвижимости в Нижнем Тагиле завершат до наступления заверенного в документации срока — до конца текущего 2022 года.

Работы начались в мае 2022 года по инициативе Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества. Исполнителем выступает ЗАО «Стройкомплекс». Сумма госконтракта с организацией насчитывает 101,5 млн. рублей.

Ремонтируют здания, расположенные по следующим адресам:

  • проспект Вагоностроителей, 21,
  • улица Газетная, 74,
  • Зои Космодемьянской, 21,
  • Карла Маркса, 83,
  • Орджоникидзе, 22.

На сегодняшний день завершенность проектов оценивают в процентном соотношении от 10 до 80. Ближе всего к дате сдачи объект по улице Зои Космодемьянской, 21: в нём готовность крыши оценили на 80%.

По данным контракта, работы должны завершиться в 2023 году, однако темпы ремонта позволяют предположить, что реконструкция завершится досрочно. В первую очередь ремонтируют крыши и тепловые сети, пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Капитальный ремонт#Строительство#Капремонт#Недвижимость
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