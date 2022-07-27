Капремонт многоквартирных домов в Нижнем Тагиле выполнят раньше срока

Работы начались в мае 2022 года по инициативе Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества. Исполнителем выступает ЗАО «Стройкомплекс». Сумма госконтракта с организацией насчитывает 101,5 млн. рублей.
Ремонтируют здания, расположенные по следующим адресам:
На сегодняшний день завершенность проектов оценивают в процентном соотношении от 10 до 80. Ближе всего к дате сдачи объект по улице Зои Космодемьянской, 21: в нём готовность крыши оценили на 80%.
По данным контракта, работы должны завершиться в 2023 году, однако темпы ремонта позволяют предположить, что реконструкция завершится досрочно. В первую очередь ремонтируют крыши и тепловые сети, пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.