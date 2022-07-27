Курьер в Екатеринбурге собирал с пенсионеров плату за «попавших в ДТП» родственников

Задержанному 21 год. Он безработный, ранее не судимый. Предложение стать курьером криминальной сети он получил через интернет. Установлено, что на счету курьера - минимум, десять преступных эпизодов в Екатеринбурге. Кроме того, предположительно, его посылали действовать в Ревду и Первоуральск.