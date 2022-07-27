Международный кинофестиваль пройдёт в Екатеринбурге в августе

Кинофест пройдёт с 12 по 17 августа в областном центре. Распоряжение о проведении кинопоказа подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Название мероприятия — «Одна шестая». На фестиваль уже подали заявки авторы фильмов из нескольких десятков регионов РФ.
Участникам подготовили деловую и развлекательную программу: будет действовать студия актерского и сценарного мастерства. Для участия в образовательной платформе приглашены преподаватели из разных субъектов России и зарубежья. Судить кинокартины также будут иностранные эксперты.
Цель кинофестиваля — помочь развивающимся режиссерам найти спонсоров, обзавестись репутацией и связями. Планируется выбор четырех победителей в номинациях «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют», «Лучший российский неигровой дебют».