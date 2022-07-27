На двух колоннах в Екатеринбурге появился сын Зевса

На одном из выступов торгового центра SILA VOLI граффитист изобразил главное действующее лицо греческих мифов о 12 подвигах Геракла, а на другом — человека, читающего книгу. Алексей Бархан заявил, что это он сам, погруженный в чтение античных легенд.
Работа над масштабным рисунком заняла больше двух недель. Автор решил не наделять мурал названием, оставив эту задачу жителям облцентра Свердловской области. Причина — художник считает, «что каждый увидит на стене что-то свое и назвать арт-объект может по-своему», пишет telegram-канал «Стенограффии».