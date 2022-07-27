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На двух колоннах в Екатеринбурге появился сын Зевса

На двух колоннах в Екатеринбурге появился сын Зевса

Сегодня, 13:02
Фото: telegram-канал «STENOGRAFFIA»
Изображение античного героя Геракла создал петербургский художник Алексей Бархан в рамках проекта «STENOGRAFFIA». Мурал разместился на улице Толмачева, 22 в Екатеринбурге.

На одном из выступов торгового центра SILA VOLI граффитист изобразил главное действующее лицо греческих мифов о 12 подвигах Геракла, а на другом — человека, читающего книгу. Алексей Бархан заявил, что это он сам, погруженный в чтение античных легенд.

Работа над масштабным рисунком заняла больше двух недель. Автор решил не наделять мурал названием, оставив эту задачу жителям облцентра Свердловской области. Причина — художник считает, «что каждый увидит на стене что-то свое и назвать арт-объект может по-своему», пишет telegram-канал «Стенограффии».

#Екатеринбург#Общество#Граффити#Искусство#Современное искусство#Анна Варнакина
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