На двух колоннах в Екатеринбурге появился сын Зевса

На одном из выступов торгового центра SILA VOLI граффитист изобразил главное действующее лицо греческих мифов о 12 подвигах Геракла, а на другом — человека, читающего книгу. Алексей Бархан заявил, что это он сам, погруженный в чтение античных легенд.