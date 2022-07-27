На месте раскопок в Екатеринбурге построят дом с видом на кладбище

Согласно данным Госреестра, новостройками займется предприятие «Астра-Девелопмент», осваивать проект будет «Репина 24». Недавно организации выдали «положительное заключение» на постройку многоэтажного дома с подземной парковкой. Земельный участок, отданный под застройку, насчитывает 8,3 тысячи квадратных метров, однако на 15% земли ранее проводились раскопки с выемкой 195 объектов с историческим прошлым: частей древней посуды, сосудов из стекла и фарфора, костей и других находок, сообщают Е1.