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На месте раскопок в Екатеринбурге построят дом с видом на кладбище

На месте раскопок в Екатеринбурге построят дом с видом на кладбище

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
На ценном в археологическом плане перекрестке улиц Репина и Посадской в Екатеринбурге возведут два высотных жилых дома. Земля, отданная под недвижимость, прилегает к площади старого Ивановского кладбища.

Согласно данным Госреестра, новостройками займется предприятие «Астра-Девелопмент», осваивать проект будет «Репина 24». Недавно организации выдали «положительное заключение» на постройку многоэтажного дома с подземной парковкой. Земельный участок, отданный под застройку, насчитывает 8,3 тысячи квадратных метров, однако на 15% земли ранее проводились раскопки с выемкой 195 объектов с историческим прошлым: частей древней посуды, сосудов из стекла и фарфора, костей и других находок, сообщают Е1.

Пока неизвестно, кто и когда решит судьбу археологически ценного пространства, на котором могут находиться и другие предметы с историей.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Строительство#Кладбище#Археологи
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