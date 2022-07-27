Нижний Тагил попал в антирейтинг самых грязных городов России

Специалисты природоохранного фонда изучили эко-обстановку России и выяснили, что абсолютным лидером среди наиболее вредных городов стал Магнитогорск. Второе место занял Челябинск, сразу после него — Норильск. Десятку грязных городов замкнул Нижний Тагил.
Кроме промышленных факторов эксперты учитывали и природное влияние на экологию. Так, не обошли вниманием количество зелёных насаждений на одного человека, а также коэффициент действующих природных пожаров на территории субъекта.
Наиболее вредными для эко-среды считают тепловые электростанции и котельные, использующие в работе мазут, торф и уголь. Каждое из этих веществ выбрасывает в воздух загрязняющие частицы, вредные для человека, пишет «Российская газета» со ссылкой на аналитиков.