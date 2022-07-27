Нижний Тагил попал в антирейтинг самых грязных городов России

Наиболее вредными для эко-среды считают тепловые электростанции и котельные, использующие в работе мазут, торф и уголь. Каждое из этих веществ выбрасывает в воздух загрязняющие частицы, вредные для человека, пишет «Российская газета» со ссылкой на аналитиков.