Пенсионеры из Дегтярска жалуются на проблемы с автобусами из-за плохой дороги

Причиной сложившейся ситуации местные жители считают ремонт дороги в центральной части Дегтярска, завершить который власти планируют через 5 лет. Междугородним автобусам приходится ездить в объезд, что негативно сказывается на людях: добираться до автостанции долго, а недавно её и вовсе закрыли по инициативе арендатора. Свердловчане испытывают неудобства: нет возможности ни посидеть, ни справить нужду перед дальней дорогой.