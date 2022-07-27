Пенсионеры из Дегтярска жалуются на проблемы с автобусами из-за плохой дороги

Причиной сложившейся ситуации местные жители считают ремонт дороги в центральной части Дегтярска, завершить который власти планируют через 5 лет. Междугородним автобусам приходится ездить в объезд, что негативно сказывается на людях: добираться до автостанции долго, а недавно её и вовсе закрыли по инициативе арендатора. Свердловчане испытывают неудобства: нет возможности ни посидеть, ни справить нужду перед дальней дорогой.
Недавно жители Дегтярска собрались на одном из общественных пространств города для того, чтобы поговорить о возникшей проблеме. Люди рассказали, что центральная улица перекрыта с 15 ноября прошлого года. Движение возобновляли с февраля по апрель 2022-го, однако после проезжую часть снова закрыли, пишут «КП-Екатеринбург».
Реконструкция дороги, согласно данным госконтракта с подрядчиком, завершится 25 декабря 2026 года. Всего в планах отремонтировать 2,5 км дорожного полотна. Администрация города обещает принять участие в решении транспортного вопроса горожан, однако проблема всё ещё остаётся актуальной.