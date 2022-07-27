Полковника-антикоррупционера в Нижнем Тагиле обвиняют в крышевании игорного бизнеса

В своём заявлении в отношении сотрудника органов человек сообщил, что недавно он проиграл в автоматах 20 тысяч рублей и выиграл 100 тысяч, однако «куш» отдавать отказались, сославшись на сбои. Свердловчанин выразил недовольство, однако сотрудники незаконного бизнеса сказали, что «нас крышует сам Губер», поэтому жаловаться куда-либо бесполезно.
Силовики проверили поступившую информацию и обнаружили игровые автоматы на улицах Циолковского, Зари, Дзержинского, а также на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле.
Начальник пресс-центра главка Валерий Горелых рассказал Е1, что заявление действительно поступало, однако его достоверность проверять сотрудники специальных служб. Полицейские допускают, что подобные письма могут являться пиар-кампанией по очернению репутации полицейских.