«Позором страны» назвал омского бизнесмена телеведущий Соловьев

Причиной для оскорблений послужило то, что Виктор Шкуренко пригласил на свой корпоратив Ивана Урганта. Соловьев противопоставил его Киркорову, который съездил в Крым и побеседовал в госпитале с ранеными. «Позором своей страны» окрестил Шкуренко Соловьев.
Виктор Шкуренко отметил изданию Город55, что не планирует комментировать высказывания Соловьева. На его взгляд, у них совершенно разный уровень медийности и уровень цитируемости в СМИ, поэтому их заочная дискуссия бесполезна.
Зачем тявкать на слона? – задался риторическим вопросом Шкуренко.
Ранее у Соловьева случился публичный конфликт с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Губернатор записал видеобращение в ответ на оскорбление Соловьевым екатеринбуржцев, в котором вступился за жителей уральской столицы.