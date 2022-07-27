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«Позором страны» назвал омского бизнесмена телеведущий Соловьев

«Позором страны» назвал омского бизнесмена телеведущий Соловьев

Вчера, 15:05
Фото: 1MI
Ведущий Владимир Соловьев назвал ритейлера из Омска Виктора Шкуренко «позором страны».

Причиной для оскорблений послужило то, что Виктор Шкуренко пригласил на свой корпоратив Ивана Урганта. Соловьев противопоставил его Киркорову, который съездил в Крым и побеседовал в госпитале с ранеными. «Позором своей страны» окрестил Шкуренко Соловьев. 

Виктор Шкуренко отметил изданию Город55, что не планирует комментировать высказывания Соловьева. На его взгляд, у них совершенно разный уровень медийности и уровень цитируемости в СМИ, поэтому их заочная дискуссия бесполезна. 

Зачем тявкать на слона? – задался риторическим вопросом Шкуренко

Ранее у Соловьева случился публичный конфликт с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Губернатор записал видеобращение в ответ на оскорбление Соловьевым екатеринбуржцев, в котором вступился за жителей уральской столицы. 

Губернатор Куйвашев вступился за екатеринбуржцев после высказываний Соловьева
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#Ринат Камалиев#Общество#Владимир Соловьев#Телеведущий#Оскорбление#Конфликт#Спор#Бизнесмен#Корпоратив
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