«Позором страны» назвал омского бизнесмена телеведущий Соловьев

Причиной для оскорблений послужило то, что Виктор Шкуренко пригласил на свой корпоратив Ивана Урганта. Соловьев противопоставил его Киркорову, который съездил в Крым и побеседовал в госпитале с ранеными. «Позором своей страны» окрестил Шкуренко Соловьев.