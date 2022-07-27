Психолог Хадарцева: Как правильно бороться с лишним весом

Posted 27 июля 2022,, 17:23
Published 27 июля 2022,, 17:23
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
В беседе с журналистами NEWS.ru эксперт подчеркнула, что все трансформации, включая желание похудеть, не должны следовать принципу “надо и должна”.
Она добавила, что бороться с избыточным весом нужно с позиции “хочу”, создав в себе внутреннюю мотивацию, что употребляя вредную, мусорную еду, женщина “демонстрирует нелюбовь к своему телу”. Более того, она отметила, что метаморфозы через жесткие диеты грозят неудачей.
По словам эксперта, любовь к себе начинается не со строгой диеты, а с правильного питания, массажа, хорошего постельного белья, качественного крема для кожи.
“Только в этом случае у вас появится базовая мотивация похудеть через “люблю себя и хочу красивое тело”. А все истории, когда вы говорите “должен” или “надо”, обречены. Вы интуитивно идете к этому. Вам хочется быть здоровыми, иметь красивую фигуру, и тело следует за вашими желаниями”, - обратила внимание Хадарцева.