Психолог Хадарцева: Как правильно бороться с лишним весом

“Только в этом случае у вас появится базовая мотивация похудеть через “люблю себя и хочу красивое тело”. А все истории, когда вы говорите “должен” или “надо”, обречены. Вы интуитивно идете к этому. Вам хочется быть здоровыми, иметь красивую фигуру, и тело следует за вашими желаниями”, - обратила внимание Хадарцева.