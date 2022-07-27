Пьяные и без прав. Почти 500 нарушителей ПДД выявил рейд в Свердловской области

За четыре дня инспекторы ГИБДД остановили 244 транспортных средства, за рулем которых находились лица в состоянии алкогольного опьянения. Среди нетрезвых водителей 45 сели за руль пьяными повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной в данном случае.