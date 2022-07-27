Пьяные и без прав. Почти 500 нарушителей ПДД выявил рейд в Свердловской области

Масштабный рейд под слоганом «Безопасная дорога» проходил на дорогах области с 22 по 25 июля. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, выступившее организатором облавы, намерено и далее периодически проводить подобные рейды.
За четыре дня инспекторы ГИБДД остановили 244 транспортных средства, за рулем которых находились лица в состоянии алкогольного опьянения. Среди нетрезвых водителей 45 сели за руль пьяными повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной в данном случае.
Кроме того, зафиксировано 237 случаев управления транспортными средствами лицами, лишенными водительских прав либо никогда их не получавших. В автомобилях, управляемых пьяными и не имеющими прав, нередко находились дети.
В грядущие выходные сотрудники ГИБДД вновь будут приближены к местам отдыха граждан, а, кроме того, планируют провести патрулирование сельских территорий, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.