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Пьяные и без прав. Почти 500 нарушителей ПДД выявил рейд в Свердловской области

Пьяные и без прав. Почти 500 нарушителей ПДД выявил рейд в Свердловской области

Вчера, 16:40
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД зафиксировали почти 500 грубых нарушений правил дорожного движения во время рейда в Свердловской области.

Масштабный рейд под слоганом «Безопасная дорога» проходил на дорогах области с 22 по 25 июля. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, выступившее организатором облавы, намерено и далее периодически проводить подобные рейды. 

За четыре дня инспекторы ГИБДД остановили 244 транспортных средства, за рулем которых находились лица в состоянии алкогольного опьянения. Среди нетрезвых водителей 45 сели за руль пьяными повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной в данном случае. 

Кроме того, зафиксировано 237 случаев управления транспортными средствами лицами, лишенными водительских прав либо никогда их не получавших. В автомобилях, управляемых пьяными и не имеющими прав, нередко находились дети. 

В грядущие выходные сотрудники ГИБДД вновь будут приближены к местам отдыха граждан, а, кроме того, планируют провести патрулирование сельских территорий, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. 

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#Ринат Камалиев#Транспорт#ГИБДД#Дорога#ДТП#Пьяные#Дети#Без прав#Водительские права#Алкогольное опьянение#Рецидив#Рейд#Безопасность
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