Пьяный тагильчанин случайно угнал машину с инструментами внутри

Мужчина утверждает, что был нетрезвым. И по случайности при нём были ключи от ВАЗ-21110: Он решил проверить, подойдут ли они к другой машине.
Найден угонщик по камере видеонаблюдения. Автомобиль обнаружили на улице Чайковского, где, предположительно, мужчина планировал его спрятать. Дома у задержанного были найдены украденные из автомобиля инструменты. В суде на данный момент готовится заседание по избранию для него меры пресечения, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее также сообщалось об угонщиках, которые не смогли завершить преступление. Они бросили автомобиль у первого же препятствия. После этого они подожгли сидение пассажира и попытались сбежать.