Пьяный тагильчанин случайно угнал машину с инструментами внутри

Найден угонщик по камере видеонаблюдения. Автомобиль обнаружили на улице Чайковского, где, предположительно, мужчина планировал его спрятать. Дома у задержанного были найдены украденные из автомобиля инструменты. В суде на данный момент готовится заседание по избранию для него меры пресечения, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».