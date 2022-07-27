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Пьяный тагильчанин случайно угнал машину с инструментами внутри

Пьяный тагильчанин случайно угнал машину с инструментами внутри

Вчера, 21:12
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила угнал автомобиль, внутри которого находились инструменты. После задержания он рассказал, что сделал это случайно.

Мужчина утверждает, что был нетрезвым. И по случайности при нём были ключи от ВАЗ-21110: Он решил проверить, подойдут ли они к другой машине.

Найден угонщик по камере видеонаблюдения. Автомобиль обнаружили на улице Чайковского, где, предположительно, мужчина планировал его спрятать. Дома у задержанного были найдены украденные из автомобиля инструменты. В суде на данный момент готовится заседание по избранию для него меры пресечения, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее также сообщалось об угонщиках, которые не смогли завершить преступление. Они бросили автомобиль у первого же препятствия. После этого они подожгли сидение пассажира и попытались сбежать.

 

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#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Машина#Угон#Преступление
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