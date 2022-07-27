Штаб по беженцам из ЛДНР и Украины появится в России

Медведев рассказал, что лично видел проблемы беженцев во время посещения временного пункта размещения в городе Таганроге (Ростовская область). Со слов зампреда, люди столкнулись с проблемами в медицинской и пенсионных сферах, с негативным следствием неполноты законодательства по предоставлению материальной помощи и оформлению документов.