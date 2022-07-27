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Штаб по беженцам из ЛДНР и Украины появится в России

Штаб по беженцам из ЛДНР и Украины появится в России

Сегодня, 11:06
Фото: 1MI
Инициатором создания службы по работе с переселенцами с территории Луганской и Донецкой народных республик стал заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев.

Организация единой базы помощи беженцам планируется в рамках улучшения качества миграционной политики в РФ. Предложение обсуждалось на базе межведомственной комиссии Совбеза России, пишут ЕАН со ссылкой на «Интерфакс».

Медведев рассказал, что лично видел проблемы беженцев во время посещения временного пункта размещения в городе Таганроге (Ростовская область). Со слов зампреда, люди столкнулись с проблемами в медицинской и пенсионных сферах, с негативным следствием неполноты законодательства по предоставлению материальной помощи и оформлению документов.

Дмитрий Медведев предложил очистить «бюрократические наросты» на законодательном уровне, а не в рамках решения персональных проблем переселенцев из ЛДНР. Решением проблемы зампред также видит создание единого реестра, в который будут внесены все данные в сфере миграции.

#Общество#Россия#Дмитрий Медведев#Украинские беженцы#ДНР и ЛНР#Миграция#Анна Варнакина
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