Штаб по беженцам из ЛДНР и Украины появится в России

Организация единой базы помощи беженцам планируется в рамках улучшения качества миграционной политики в РФ. Предложение обсуждалось на базе межведомственной комиссии Совбеза России, пишут ЕАН со ссылкой на «Интерфакс».
Медведев рассказал, что лично видел проблемы беженцев во время посещения временного пункта размещения в городе Таганроге (Ростовская область). Со слов зампреда, люди столкнулись с проблемами в медицинской и пенсионных сферах, с негативным следствием неполноты законодательства по предоставлению материальной помощи и оформлению документов.
Дмитрий Медведев предложил очистить «бюрократические наросты» на законодательном уровне, а не в рамках решения персональных проблем переселенцев из ЛДНР. Решением проблемы зампред также видит создание единого реестра, в который будут внесены все данные в сфере миграции.