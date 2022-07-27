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Posted 27 июля 2022, 10:10

Published 27 июля 2022, 10:10

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Снимающий порно с детьми педофил из Краснотурьинска пойман

Снимающий порно с детьми педофил из Краснотурьинска пойман

27 июля 2022, 10:10
Фото: 1MI.
Правоохранители поймали педофила, который снимал порно с детьми в Краснотурьинске. Злоумышленника посадили в тюрьму на 12 лет.

В городском суде вынесли приговор педофилу, который снимал порнографические ролики с участием детей. О данном деле данных мало, так как закон запрещает распространять какие-либо сведения о незаконной съемке, связанной с несовершеннолетними.

Злоумышленник попал под две статьи: ст. 242.2 ч. 2 УК РФ (Использование несовершеннолетнего в порно) и ст. 132 ч. 4 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, в отношении не достигшего 14 лет).

#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Дети#Педофил#Порно#Краснотурьнск
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