Суд обязал власти Карпинска заплатить «Земскому доктору»

Разбирательство было инициировано по обращению в прокуратуру сотрудницы Карпинской центральной городской больницы. Женщина работает там акушером-гинекологом с марта 2020 года. Вскоре после трудоустройства она обратилась с заявлением о предоставлении ей единовременной компенсационной выплаты как специалисту учреждения здравоохранения, трудящемуся в сельской местности или малом городе, по программе «Земский доктор».
В данный момент она находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Тем не менее, прокуратура установила, что врач соответствует всем законодательным требованиям для получения выплаты. Прокуратура направила в Карпинский городской суд направила исковое заявление о возложении на администрацию городского округа обязанности перечислить врачу положенные средства.
Местный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Администрация Карпинска подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако областной суд оставил без изменений решение местного суда о переводе врачу положенной выплаты.