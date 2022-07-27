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Суд обязал власти Карпинска заплатить «Земскому доктору»

Суд обязал власти Карпинска заплатить «Земскому доктору»

Вчера, 17:28
Фото: 1MI
Местная администрация по решению суда выплатит миллион рублей врачу в Карпинске.

Разбирательство было инициировано по обращению в прокуратуру сотрудницы Карпинской центральной городской больницы. Женщина работает там акушером-гинекологом с марта 2020 года. Вскоре после трудоустройства она обратилась с заявлением о предоставлении ей единовременной компенсационной выплаты как специалисту учреждения здравоохранения, трудящемуся в сельской местности или малом городе, по программе «Земский доктор». 

В данный момент она находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Тем не менее, прокуратура установила, что врач соответствует всем законодательным требованиям для получения выплаты. Прокуратура направила в Карпинский городской суд направила исковое заявление о возложении на администрацию городского округа обязанности перечислить врачу положенные средства. 

Местный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Администрация Карпинска подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако областной суд оставил без изменений решение местного суда о переводе врачу положенной выплаты. 

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