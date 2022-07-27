Суд обязал власти Карпинска заплатить «Земскому доктору»

В данный момент она находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Тем не менее, прокуратура установила, что врач соответствует всем законодательным требованиям для получения выплаты. Прокуратура направила в Карпинский городской суд направила исковое заявление о возложении на администрацию городского округа обязанности перечислить врачу положенные средства.