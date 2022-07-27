«Светофор» по газификации появится в Свердловской области

В Нижнем Тагиле до 2024 года планируется газифицировать 35 улиц. В районе Голый Камень газификации подлежат семь улиц, на 13 улицах будут проведены работы по проведению газа в районе Выя и Лебяжка, на Тагилстрое и Руднике планируется газификация 15 улиц. Для интенсификации работы в городе периодически работают пункты приема заявок на догазификацию.