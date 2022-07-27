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«Светофор» по газификации появится в Свердловской области

«Светофор» по газификации появится в Свердловской области

Вчера, 18:08
Фото: 1MI
Регулярно отслеживать темпы газификации собирается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона Евгений Куйвашев провел совещание по темпам газификации в области. Согласно плану, к началу 2023 года газовые сети должны быть подведены к 34 тысячам домов. К середине 2022 года сети находятся лишь у 6 тысяч участков, газ подан всего в 2,5 тысячи домов. 

Причин недостаточно высоких темпов газификации региона несколько: где-то не дорабатывают газораспределительные организации, где-то местные администрации затягивают рассмотрение заявок на строительство газопроводов, а где-то недостаточно ритмично идет финансирование.

Губернатор потребовал ускориться на всех направлениях. По его словам, необходимо ходить по домам, простым языком объяснять преимущества подключения к газу, сообщать обо всех многочисленных льготах. 

Евгений Куйвашев поручил создать интерактивную карту, «светофор», по каждому муниципалитету. Благодаря этой карте, губернатор в режиме онлайн сможет отслеживать положение с газификацией по всей Свердловской области.

В Нижнем Тагиле до 2024 года планируется газифицировать 35 улиц. В районе Голый Камень газификации подлежат семь улиц, на 13 улицах будут проведены работы по проведению газа в районе Выя и Лебяжка, на Тагилстрое и Руднике планируется газификация 15 улиц. Для интенсификации работы в городе периодически работают пункты приема заявок на догазификацию. 

В Нижнем Тагиле стал известен план по газификации частного сектора
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#Ринат Камалиев#Общество#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#ГАЗ#Газификация#Темпы#Сроки#Мониторинг#Подключение#Льготы
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