«Светофор» по газификации появится в Свердловской области

Глава региона Евгений Куйвашев провел совещание по темпам газификации в области. Согласно плану, к началу 2023 года газовые сети должны быть подведены к 34 тысячам домов. К середине 2022 года сети находятся лишь у 6 тысяч участков, газ подан всего в 2,5 тысячи домов.
Причин недостаточно высоких темпов газификации региона несколько: где-то не дорабатывают газораспределительные организации, где-то местные администрации затягивают рассмотрение заявок на строительство газопроводов, а где-то недостаточно ритмично идет финансирование.
Губернатор потребовал ускориться на всех направлениях. По его словам, необходимо ходить по домам, простым языком объяснять преимущества подключения к газу, сообщать обо всех многочисленных льготах.
Евгений Куйвашев поручил создать интерактивную карту, «светофор», по каждому муниципалитету. Благодаря этой карте, губернатор в режиме онлайн сможет отслеживать положение с газификацией по всей Свердловской области.
В Нижнем Тагиле до 2024 года планируется газифицировать 35 улиц. В районе Голый Камень газификации подлежат семь улиц, на 13 улицах будут проведены работы по проведению газа в районе Выя и Лебяжка, на Тагилстрое и Руднике планируется газификация 15 улиц. Для интенсификации работы в городе периодически работают пункты приема заявок на догазификацию.