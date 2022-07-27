Тагильчане нашагают километры для сохранения воздуха

Акция проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Ее цель - добиться снижения выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива.
Для участия акции автомобилистам необходимо начать использовать альтернативные способы передвижения - ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и т.п.. Пройдя расстояние, надо зафиксировать преодоленные маршруты в километрах и делать публикации в социальных сетях с хештегом #выбираючистыйвоздух.
На сайте акции будет идти счетчик пройденных участниками километров и, как результат, полученные показатели (тонны) невыброшенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
По итогам акции, 22 сентября, в день Всемирного отказа от автомобиля, будут названы города-лидеры, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.