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Тагильчане нашагают километры для сохранения воздуха

Тагильчане нашагают километры для сохранения воздуха

Вчера, 19:37
Фото: 1MI
Нижний Тагил присоединился к акции «Выбираю Чистый воздух».

Акция проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Ее цель - добиться снижения выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива.

Для участия акции автомобилистам необходимо начать использовать альтернативные способы передвижения - ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и т.п.. Пройдя расстояние, надо зафиксировать преодоленные маршруты в километрах и делать публикации в социальных сетях с хештегом #выбираючистыйвоздух.

На сайте акции будет идти счетчик пройденных участниками километров и, как результат, полученные показатели (тонны) невыброшенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

По итогам акции, 22 сентября, в день Всемирного отказа от автомобиля, будут названы города-лидеры, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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