Тагильчане нашагают километры для сохранения воздуха

Для участия акции автомобилистам необходимо начать использовать альтернативные способы передвижения - ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и т.п.. Пройдя расстояние, надо зафиксировать преодоленные маршруты в километрах и делать публикации в социальных сетях с хештегом #выбираючистыйвоздух.