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Тагильчане в поисках воды открыли пожарный шланг и оставили дом без электричества

Тагильчане в поисках воды открыли пожарный шланг и оставили дом без электричества

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
Тагильчане, проживающие в 15-этажном доме на улице Пархоменко, 44, открыли пожарный шланг в то время, когда «Водоканал-НТ» устранял аварию. Жильцы не закрыли вентиль, и когда водоснабжение вернулось, вода хлынула из открытого крана, затопив электропроводку.

Во время устранения аварии сотрудники ООО «Водоканал-НТ» перекрыли поврежденный участок и перешли на резервную схему водоснабжения. Из-за этого в многоэтажках снизилось давление холодной воды.

Жители дома на улице Пархоменко решили добыть воду, включив кран внутреннего пожаротушения на 13 этаже. Однако, если воды нет в квартирах, соответственно, ее нет и в пожарном кране. Тагильчане забыли закрыть вентиль. Когда давление вернулось, вода хлынула из крана, затопив шахту электропроводки. В результате весь дом остался без электричества и без лифтов, сообщили жители города в соцсетях.

При выполнении работ по устранению аварийной ситуации на улице Циолковского, 35 было снижено давление воды в связи с переключением на резервный водовод. В доме на Пархоменко, 44 давления хватало только до шестого этажа, верхние этажи остались без воды. По проекту, в здании должна быть установлена насосная станция в подвале, но ее нет, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».

Жители пытались открыть кран внутреннего пожаротушения, надеясь, что вода там есть. Убедившись, что вода отсутствует, забыли обратно закрыть вентиль. В результате, после подачи водоснабжения в полном объеме произошло затопление подъезда и лифтовой шахты. Устранением данной ситуации занималась управляющая компания, в ООО «Водоканал-НТ» тагильчане за помощью не обращались, — рассказал редакции TagilCity.ru замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.
Из-за аварии в центре Тагила и на Красном Камне может снизиться давление воды
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Вода#Пархоменко#Ремонт#Гидрант#Водоканал-НТ
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