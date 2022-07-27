Тагильчане в поисках воды открыли пожарный шланг и оставили дом без электричества

При выполнении работ по устранению аварийной ситуации на улице Циолковского, 35 было снижено давление воды в связи с переключением на резервный водовод. В доме на Пархоменко, 44 давления хватало только до шестого этажа, верхние этажи остались без воды. По проекту, в здании должна быть установлена насосная станция в подвале, но ее нет, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».