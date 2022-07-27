Тагильчане в поисках воды открыли пожарный шланг и оставили дом без электричества

Во время устранения аварии сотрудники ООО «Водоканал-НТ» перекрыли поврежденный участок и перешли на резервную схему водоснабжения. Из-за этого в многоэтажках снизилось давление холодной воды.
Жители дома на улице Пархоменко решили добыть воду, включив кран внутреннего пожаротушения на 13 этаже. Однако, если воды нет в квартирах, соответственно, ее нет и в пожарном кране. Тагильчане забыли закрыть вентиль. Когда давление вернулось, вода хлынула из крана, затопив шахту электропроводки. В результате весь дом остался без электричества и без лифтов, сообщили жители города в соцсетях.
При выполнении работ по устранению аварийной ситуации на улице Циолковского, 35 было снижено давление воды в связи с переключением на резервный водовод. В доме на Пархоменко, 44 давления хватало только до шестого этажа, верхние этажи остались без воды. По проекту, в здании должна быть установлена насосная станция в подвале, но ее нет, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».
Жители пытались открыть кран внутреннего пожаротушения, надеясь, что вода там есть. Убедившись, что вода отсутствует, забыли обратно закрыть вентиль. В результате, после подачи водоснабжения в полном объеме произошло затопление подъезда и лифтовой шахты. Устранением данной ситуации занималась управляющая компания, в ООО «Водоканал-НТ» тагильчане за помощью не обращались, — рассказал редакции TagilCity.ru замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.