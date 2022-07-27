Таракан на фудкорте в «Меге» напугал пару из Екатеринбурга

Когда молодой человек принес поднос с едой к столу, его девушка неожиданно начала кричать. Вскоре он понял, что причина в ползающем на столе таракане. Парень попытался прихлопнуть его через салфетку, однако попытка оказалась тщетной: насекомое уже убежало. Пресс-центр ТРЦ «Мега» не прокомментировал КП-Екатеринбург появление таракана на фудкорте.