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Таракан на фудкорте в «Меге» напугал пару из Екатеринбурга

Таракан на фудкорте в «Меге» напугал пару из Екатеринбурга

Вчера, 15:29
Фото: 1MI
Девушка и парень заметили таракана на столе ресторанного дворика «Меги» в Екатеринбурге.

Когда молодой человек принес поднос с едой к столу, его девушка неожиданно начала кричать. Вскоре он понял, что причина в ползающем на столе таракане. Парень попытался прихлопнуть его через салфетку, однако попытка оказалась тщетной: насекомое уже убежало. Пресс-центр ТРЦ «Мега» не прокомментировал КП-Екатеринбург появление таракана на фудкорте. 

А недавно стало известно, что ТРЦ «Мега» отказалась от планов расширения в Екатеринбурге. Собственники отказались в планах строительства нового здания, в котором предполагалось разместить кинотеатр, детскую площадку, общественные места для досуга, отдыха и переговоров и еще один фудкорт. 

«Мега» в Екатеринбурге отказалась от планов строительства второй очереди
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#Ринат Камалиев#Общество#Новости УрФО#Ресторан#ТРЦ#Мега#Таракан#Кафе#Торговый центр#Санитарные условия#Чистота#Грязь
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