TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
«Уральская неделя гордости» ЛГБТ отменена в Екатеринбурге

«Уральская неделя гордости» ЛГБТ отменена в Екатеринбурге

Вчера, 18:43
Фото: 1MI
Проходившая с 2020 года «неделя гордости» ЛГБТ-сообщества в этом году в Екатеринбурге не состоится.

Екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ отказался от мероприятия подобного формата. В пресс-службе центра ЕАН сказали, что возможно проведение мероприятий иного типа, также нацеленных на широкую аудиторию. 

Впервые «Неделя гордости» прошла в 2020 году. Тогда акция возмутила казаков. При этом организаторы заявили, что мероприятие посвящено не только гордости принадлежности к ЛГБТ, но и в целом идее разнообразия. 

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошло мероприятие под заглавием «Традиционная неделя». 19 июля участники «недели» устроили «Гомофобный пикник». Организаторами была заявлена цель перевоспитания сторонников нетрадиционных ценностей. 

Собчак высмеяла «гомофобный пикник» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Ринат Камалиев#Общество#Новости УрФО#ЛГБТ#Традиционные ценности#Традиции#Семья#Пропаганда#Мероприятие
Подпишитесь
Зоозащитники, волонтеры и общественники: в Нижнем Тагиле появилась карта добрых дел
Вчера, 15:03
В Нижнем Тагиле женщина в инвалидной коляске помогает найти водителя-волонтера
Вчера, 16:00
Житель Нижнего Тагила провел сотни уроков трезвости для людей по всей стране
Вчера, 15:34
Более 600 детей в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения в этом году
Вчера, 17:06
Дымящая свалка рядом с лесопилкой на Тагилстрое ликвидирована в Нижнем Тагиле
26 июля, 19:02
Более сотни детей-нарушителей пойманы ночью на улицах Нижнего Тагила
Вчера, 14:24