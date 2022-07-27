«Уральская неделя гордости» ЛГБТ отменена в Екатеринбурге

Екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ отказался от мероприятия подобного формата. В пресс-службе центра ЕАН сказали, что возможно проведение мероприятий иного типа, также нацеленных на широкую аудиторию.
Впервые «Неделя гордости» прошла в 2020 году. Тогда акция возмутила казаков. При этом организаторы заявили, что мероприятие посвящено не только гордости принадлежности к ЛГБТ, но и в целом идее разнообразия.
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошло мероприятие под заглавием «Традиционная неделя». 19 июля участники «недели» устроили «Гомофобный пикник». Организаторами была заявлена цель перевоспитания сторонников нетрадиционных ценностей.