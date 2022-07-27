Водитель из Нижних Серег осужден за смерть двух людей в ДТП на «встречке»

Следователями была собрана доказательная база, указывающая на то, что осужденный потерял контроль над ходом транспортного средства марки «Chevrolet Cruze» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ 211140». В результате ДТП скончался водитель отечественного автомобиля и его пассажир. Смерть наступила до приезда сотрудников скорой помощи — травмы оказались несовместимы с жизнью.