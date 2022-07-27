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Водитель из Нижних Серег осужден за смерть двух людей в ДТП на «встречке»

Водитель из Нижних Серег осужден за смерть двух людей в ДТП на «встречке»

Сегодня, 12:38
Фото: 1MI
Свердловчанина осудили на 4 года колонии-поселения за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух людей по неосторожности. Инцидент случился 6 февраля 2021 года в ночное время суток на трассе «г. Пермь – г. Екатеринбург».

Следователями была собрана доказательная база, указывающая на то, что осужденный потерял контроль над ходом транспортного средства марки «Chevrolet Cruze» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ 211140». В результате ДТП скончался водитель отечественного автомобиля и его пассажир. Смерть наступила до приезда сотрудников скорой помощи — травмы оказались несовместимы с жизнью.

Нижнесергинский районный суд назначил водителю «круза» 4 года колонии-поселения, лишение прав на 3 года и 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации потерпевшему, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Суд#ДТП#Свердловская область#Смерть#Авария#Дорога
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