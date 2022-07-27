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Воронежская фирма изготовит мерч к юбилею Тагила, а налоговую эвакуировали

Воронежская фирма изготовит мерч к юбилею Тагила, а налоговую эвакуировали

Вчера, 19:40
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Воронежская фирма изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила за полцены, а сотрудников эвакуировали из налоговой из-за сработавшей сигнализации. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 27 июля.

В год 300-летия Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru подготовила материал о людях, которые много значат для города. Это волонтеры, активисты, общественники и зоозащитники, которые занимаются в общественной деятельностью. Журналисты редакции пообщались с основателями команды по воркауту «Стойкие», гендиректором  АНО «Шаг вперёд» и другими интересными личностями.

Заботливый Нижний Тагил
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Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила. На аукционе 20 компаний пожелали взять заказ на изготовление 500 футболок, бейсболок, термокружек и шопперов с юбилейным логотипом города. Победило рекламное агентство ООО ЦМИК. 

Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила
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Тагильчан эвакуировали из здания налоговой инспекции. Учебная эвакуация прошла 27 июля в налоговой инспекции на улице Ломоносова, 4 в Нижнем Тагиле. Днем в здании сработала сигнализация. 

Тагильчан эвакуировали из здания налоговой инспекции
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Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников повысил себе зарплату. Он проиндексировал размер окладов себе и всем муниципальным служащим ГГО. Зарплаты у чиновников вырастут с 1 августа.

Глава Горноуральского округа повысил себе зарплату
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Более 600 детей в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения в этом году. По закону правоохранители не могут выписывать им штрафы. Поэтому они проводят рейдовые мероприятия.

Более 600 детей в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения в этом году
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