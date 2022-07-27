Воронежская фирма изготовит мерч к юбилею Тагила, а налоговую эвакуировали

В год 300-летия Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru подготовила материал о людях, которые много значат для города. Это волонтеры, активисты, общественники и зоозащитники, которые занимаются в общественной деятельностью. Журналисты редакции пообщались с основателями команды по воркауту «Стойкие», гендиректором АНО «Шаг вперёд» и другими интересными личностями.