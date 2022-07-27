Воронежская фирма изготовит мерч к юбилею Тагила, а налоговую эвакуировали

В год 300-летия Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru подготовила материал о людях, которые много значат для города. Это волонтеры, активисты, общественники и зоозащитники, которые занимаются в общественной деятельностью. Журналисты редакции пообщались с основателями команды по воркауту «Стойкие», гендиректором АНО «Шаг вперёд» и другими интересными личностями.
Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила. На аукционе 20 компаний пожелали взять заказ на изготовление 500 футболок, бейсболок, термокружек и шопперов с юбилейным логотипом города. Победило рекламное агентство ООО ЦМИК.
Тагильчан эвакуировали из здания налоговой инспекции. Учебная эвакуация прошла 27 июля в налоговой инспекции на улице Ломоносова, 4 в Нижнем Тагиле. Днем в здании сработала сигнализация.
Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников повысил себе зарплату. Он проиндексировал размер окладов себе и всем муниципальным служащим ГГО. Зарплаты у чиновников вырастут с 1 августа.
Более 600 детей в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения в этом году. По закону правоохранители не могут выписывать им штрафы. Поэтому они проводят рейдовые мероприятия.