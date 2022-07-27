За задавленного кирпичами каменщика директор из Екатеринбурга выплатит 2,6 млн рублей

У одного из погибших остались супруга и двое взрослых сыновей. Они подали иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к директору «УТМ-Логистик» о компенсации морального вреда, желая взыскать с бывшего руководителя их погибшего родственника по 2 миллиона рублей на каждого. В иске они указали, что рабочий проживал вместе с женой пенсионного возраста, дети жили уже отдельно, однако все ощущают невосполнимость утраты.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования, взыскав с работодательницы миллион рублей на вдову и по 800 тысяч на утративших отца сыновей. Проигравшая суд директор пыталась добиться снижения величины компенсации, однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда посчитала приговор справедливым и сохранила в силе.