За задавленного кирпичами каменщика директор из Екатеринбурга выплатит 2,6 млн рублей

В октябре 2019 года во время строительства пристроя к зданию на улице Монтерской в Екатеринбурге случилось ЧП. Два каменщика рухнули с высоты приблизительно 9 метров, а сверху на них свалились массивные кирпичные и бетонные обломки. Один от тяжелых травм умер в реанимобиле, а другой сутки спустя, несмотря на усилия врачей.
Мужчины трудились на ООО «УТМ-Логистик». В отношении женщины-директора организации было заведено уголовное дело, и приговором Чкаловского районного суда Екатеринбурга ее признали виновной в совершении в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
У одного из погибших остались супруга и двое взрослых сыновей. Они подали иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к директору «УТМ-Логистик» о компенсации морального вреда, желая взыскать с бывшего руководителя их погибшего родственника по 2 миллиона рублей на каждого. В иске они указали, что рабочий проживал вместе с женой пенсионного возраста, дети жили уже отдельно, однако все ощущают невосполнимость утраты.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования, взыскав с работодательницы миллион рублей на вдову и по 800 тысяч на утративших отца сыновей. Проигравшая суд директор пыталась добиться снижения величины компенсации, однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда посчитала приговор справедливым и сохранила в силе.