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За задавленного кирпичами каменщика директор из Екатеринбурга выплатит 2,6 млн рублей

За задавленного кирпичами каменщика директор из Екатеринбурга выплатит 2,6 млн рублей

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI
Семье погибшего в результате производственного ЧП в Екатеринбурге каменщика получилось взыскать с директора организации компенсацию морального вреда в размере 2,6 миллиона рублей.

В октябре 2019 года во время строительства пристроя к зданию на улице Монтерской в Екатеринбурге случилось ЧП. Два каменщика рухнули с высоты приблизительно 9 метров, а сверху на них свалились массивные кирпичные и бетонные обломки. Один от тяжелых травм умер в реанимобиле, а другой сутки спустя, несмотря на усилия врачей. 

Мужчины трудились на ООО «УТМ-Логистик». В отношении женщины-директора организации было заведено уголовное дело, и приговором Чкаловского районного суда Екатеринбурга ее признали виновной в совершении в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. 

У одного из погибших остались супруга и двое взрослых сыновей. Они подали иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к директору «УТМ-Логистик» о компенсации морального вреда, желая взыскать с бывшего руководителя их погибшего родственника по 2 миллиона рублей на каждого. В иске они указали, что рабочий проживал вместе с женой пенсионного возраста, дети жили уже отдельно, однако все ощущают невосполнимость утраты. 
 
Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования, взыскав с работодательницы миллион рублей на вдову и по 800 тысяч на утративших отца сыновей. Проигравшая суд директор пыталась добиться снижения величины компенсации, однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда посчитала приговор справедливым и сохранила в силе.  

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