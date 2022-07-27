Замотали голову скотчем и масками. Екатеринбуржец получил 10 лет за похищение

Годом ранее 3 августа четверо злоумышленников, дела трех из которых еще находятся в процессе рассмотрения, вступили в преступный сговор с целью похищения материальных средств гражданина. Обвиняемые насильно посадили его в автомобиль с перебитыми номерами, вывезли в лесной массив, нанесли побои и забрали сумку и деньги.
Беспокоясь за сохранность жизни и здоровья, пострадавший назвал похитителям адрес проживания и сумму денег, которую они там смогут заполучить. Кроме того, похитители потребовали у заложника законно пройти в квартиру его знакомого и обокрасть в их пользу, что впоследствии не удалось. Попутно похищенного запугивали плоскогубцами и электрошокером.
Оказавшись в квартире потерпевшего, обвиняемые обмотали вокруг его головы скотч и прикрепили медицинские маски, также обмотали голову потерпевшего наволочкой и ей же связали ему ноги, тем самым, обездвижив. Осмотрев квартиру, они забрали деньги и имущество на сумму около 42 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.