TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Замотали голову скотчем и масками. Екатеринбуржец получил 10 лет за похищение

Замотали голову скотчем и масками. Екатеринбуржец получил 10 лет за похищение

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI
Приговор в виде 10 лет заключения в колонии строгого режима за похищение и ограбление человек вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Годом ранее 3 августа четверо злоумышленников, дела трех из которых еще находятся в процессе рассмотрения, вступили в преступный сговор с целью похищения материальных средств гражданина. Обвиняемые насильно посадили его в автомобиль с перебитыми номерами, вывезли в лесной массив, нанесли побои и забрали сумку и деньги. 

Беспокоясь за сохранность жизни и здоровья, пострадавший назвал похитителям адрес проживания и сумму денег, которую они там смогут заполучить. Кроме того, похитители потребовали у заложника законно пройти в квартиру его знакомого и обокрасть в их пользу, что впоследствии не удалось. Попутно похищенного запугивали плоскогубцами и электрошокером. 

Оказавшись в квартире потерпевшего, обвиняемые обмотали вокруг его головы скотч и прикрепили медицинские маски, также обмотали голову потерпевшего наволочкой и ей же связали ему ноги, тем самым, обездвижив. Осмотрев квартиру, они забрали деньги и имущество на сумму около 42 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

Материалы по теме
В похищении и изнасиловании бывшей обвиняют жителя РевдыЗа похищение человека в колонию отправится бизнесмен в Екатеринбурге
#Ринат Камалиев#Криминал#Похищение#Ограбление#Грабеж#Похищение человека#Кража#Суд#Срок#Прокуратура#Насилие#Угроза
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Сегодня, 14:35
Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31
На 300-летие Нижнего Тагила перекроют центр города
Вчера, 17:07
Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:28
За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель
Вчера, 15:41
Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
25 июля, 15:01