Замотали голову скотчем и масками. Екатеринбуржец получил 10 лет за похищение

Беспокоясь за сохранность жизни и здоровья, пострадавший назвал похитителям адрес проживания и сумму денег, которую они там смогут заполучить. Кроме того, похитители потребовали у заложника законно пройти в квартиру его знакомого и обокрасть в их пользу, что впоследствии не удалось. Попутно похищенного запугивали плоскогубцами и электрошокером.