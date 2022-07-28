Мужчине грозит срок за застолье в чужом доме под Нижним Тагилом

Неоднократно судимый 52-летний житель деревни Корнилова 23 апреля, будучи нетрезвым, пробрался в пустой дачный дом в деревне Зырянка, где продолжил пить принесенный с собой алкоголь. Ранее в этом проживала его знакомая, которая не является владельцем жилья. При этом он понимал, что собственница жилья не позволяла ему посещать дом, тем более, в ее отсутствии.