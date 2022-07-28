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Мужчине грозит срок за застолье в чужом доме под Нижним Тагилом

Мужчине грозит срок за застолье в чужом доме под Нижним Тагилом

Сегодня, 15:12
Фото: 1MI
Мужчина в состоянии опьянения без разрешения влез в чужой дом под Нижним Тагилом.

Неоднократно судимый 52-летний житель деревни Корнилова 23 апреля, будучи нетрезвым, пробрался в пустой дачный дом в деревне Зырянка, где продолжил пить принесенный с собой алкоголь. Ранее в этом проживала его знакомая, которая не является владельцем жилья. При этом он понимал, что собственница жилья не позволяла ему посещать дом, тем более, в ее отсутствии. 

Прокуратура Пригородного района подписала обвинительный акт по уголовному делу в отношении данного гражданина, обвиняемого в нарушении неприкосновенности жилища. Дело направлено на рассмотрение мировому судье, который примет решение о наказании. Обвиняемому грозит до трех месяцев ареста.  

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