Четырех человек из Нижнего Тагила покусали змеи

Напоминаем, что в УрФО водятся как безобидные ужи, так и ядовитые гадюки. Главное отличие опасных змей от безопасных заключается во внешнем виде: у смертоносных рептилий есть белые, ярко-желтые или оранжевые пятна на голове. Не исключены и полностью черные гадюки без цветных отметин на чешуе.