Четырех человек из Нижнего Тагила покусали змеи

Всего свердловчан укусило почти 30 змей. 8 укусов совершили ядовитые гадюки, обитающие на территории Урала.
Больше всего укусов зарегистрировано в Екатеринбурге — 10, на второй месте оказался Тагил, на третьем — Красноуфимск, Каменский район и Первоуральск: в них насчитали по 3 нападения рептилий на человека.
Среди пострадавших оказалось двое несовершеннолетних до 14 лет, 9 взрослых до 35 лет, остальные укусы пришлись на долю старшего поколения. Все пострадавшие были госпитализированы, а после отпущены по факту выздоровления, следует из пресс-релиза регионального Роспотребнадзора.
Напоминаем, что в УрФО водятся как безобидные ужи, так и ядовитые гадюки. Главное отличие опасных змей от безопасных заключается во внешнем виде: у смертоносных рептилий есть белые, ярко-желтые или оранжевые пятна на голове. Не исключены и полностью черные гадюки без цветных отметин на чешуе.