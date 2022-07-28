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Четырех человек из Нижнего Тагила покусали змеи

Четырех человек из Нижнего Тагила покусали змеи

Сегодня, 15:01
Фото: 1MI
Летом этого года нападению змей в Свердловской области подверглось 27 человек, из которых 4 — жители Нижнего Тагила.

Всего свердловчан укусило почти 30 змей. 8 укусов совершили ядовитые гадюки, обитающие на территории Урала.

Больше всего укусов зарегистрировано в Екатеринбурге — 10, на второй месте оказался Тагил, на третьем — Красноуфимск, Каменский район и Первоуральск: в них насчитали по 3 нападения рептилий на человека.

Среди пострадавших оказалось двое несовершеннолетних до 14 лет, 9 взрослых до 35 лет, остальные укусы пришлись на долю старшего поколения. Все пострадавшие были госпитализированы, а после отпущены по факту выздоровления, следует из пресс-релиза регионального Роспотребнадзора.

Напоминаем, что в УрФО водятся как безобидные ужи, так и ядовитые гадюки. Главное отличие опасных змей от безопасных заключается во внешнем виде: у смертоносных рептилий есть белые, ярко-желтые или оранжевые пятна на голове. Не исключены и полностью черные гадюки без цветных отметин на чешуе.

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#Нижний Тагил#Происшествия#Свердловская область#Змея#Укус#Пострадавшие#Анна Варнакина
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