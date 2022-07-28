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Как десантники в Нижнем Тагиле отметят 2 августа в 2022 году

Как десантники в Нижнем Тагиле отметят 2 августа в 2022 году

Вчера, 16:34
Фото: mil.ru
В 2022 году 2 августа День ВДВ отмечается в Нижнем Тагиле, Свердловской области и других регионах Российской Федерации. В 2020 году состоялось торжественное празднование 90-летнего юбилея Воздушно-десантных войск.

История и традиции праздника

ВДВ представляют собой самостоятельный род войск Вооруженных сил РФ и предназначены для быстрого десантирования, осуществления боевых задач в тылу врага. 

Какие задачи возложены на Воздушно-десантные войска Российской Федерации:

  • нарушение управления войсками врага;
  • ликвидация элементов высокоточного оружия на земле;
  • уничтожение военных десантов врага и т. д. 

Соответствующие подразделения могут быть доставлены в место, где ведутся боевые действия, путем использования летательных аппаратов. ВДВ были созданы во времена СССР. В начале тридцатых годов прошлого столетия был создан первый моторизованный отряд. 

На сегодняшний день задачи ВДВ остались неизменными. На вооружении этих войск находится то же самое стрелковое оружие, что и в остальных частях, но с некоторыми доработками. Отмечается, что только у десантников из России берет имеет голубой цвет. Другой значимой отличительной чертой является тельняшка. Она имеет голубые полосы, что отличает ее от морского обмундирования. 

Датой профессионального праздника данного рода войск является 2 августа. Второго числа принято поздравлять десантников как в России, так и в других государствах, которые являются членами СНГ. Днем рождения торжества принято считать дату 02.08.1930. 

Праздник отмечается в Москве, в Нижнем Тагиле и других городах. В этот день принято проводить выставки вооружения, мастер-классы, возлагать цветы к памятникам. День не является официальным выходным, в 2022 году праздник отмечается во вторник. 

В Нижнем Тагиле в прошлом году, согласно новостным источникам, к памятнику «Брод в неизвестность» возложили красные гвоздики, чтобы почтить память солдат и офицеров. Отмечается, что в 2021 году заместитель главы администрации города также участвовал в этом мероприятии. 

История и традиции праздника
Фото: mil.ru

Что подарить на День ВДВ

Перед родными и коллегами десантника часто встает вопрос, что подарить и как правильно выбрать сувенир на профессиональный праздник. При выборе презента на 2 августа 2022 года рекомендуется учитывать привычки и характер человека. 

Хорошим подарком станет предмет, который имеет отношение к хобби одаряемого. Если он увлекается рыбалкой, можно, например, подарить спиннер или сертификат в специализированный магазин. 

Можно сделать подарок, который связан с профессией. Возможно, стоит подарить человеку то, чем он часто пользуется, — ручка, часы, клавиатура и т. д. Можно преподнести сувенир с символикой ВДВ на 2 августа. Нет особого значения, дорогой презент или нет, важно оказать внимание. 

Что подарить на День ВДВ
Фото: avetort.ru

Также поздравить человека можно, преподнеся ему конверт с деньгами. Близкому родственнику на День ВДВ можно подарить одежду или украшения, бытовую технику, необычные презенты-приколы или торт с символикой, съедобный букет и т. д.

#Праздники#Традиции#Подарок#Военные#Вдв
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