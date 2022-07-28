На сегодняшний день задачи ВДВ остались неизменными. На вооружении этих войск находится то же самое стрелковое оружие, что и в остальных частях, но с некоторыми доработками. Отмечается, что только у десантников из России берет имеет голубой цвет. Другой значимой отличительной чертой является тельняшка. Она имеет голубые полосы, что отличает ее от морского обмундирования.