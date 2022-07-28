Как Средний Урал расцветает парками и скверами

Среди них аллеи, набережные, площади и другие объекты. В 2022 году только в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Свердловской области проводится комплексное благоустройство 44 общественных территорий, сообщает департамент информационной политики региона.
Губернатор Евгений Куйвашев 28 июля проверил, как выполняются его поручения по благоустройству территорий. В частности, он посетил Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге.
Еще год назад во время очередного посещения парка Куйвашев дал несколько поручений, в том числе по реконструкции летней эстрады. Сегодня он проверил, как движутся работы.
Сегодня я успел прогуляться по парку Маяковского, и мне рассказали о планирующихся изменениях и о уже реализованных идеях. Поразительно, насколько изменился парк всего за два года. Появился новый фудкорт, новые аттракционы, поменяли колесо обозрения, развивается инфраструктура. Изменения касаются и поведения отдыхающих: парк заполнен людьми и в будни, люди стали гулять по лесу, проводить здесь больше времени. Мне бы хотелось, чтобы подобные преобразования, подобные парки были не только в Екатеринбурге, но и во всех без исключения городах нашей области, в селах, в деревнях, — сказал Евгений Куйвашев.
Отмечается, что запрос на такие места отдыха, как парк Маяковского, появился в последние 10 лет. Людям важно не только иметь в населенном пункте жилье, но и благоустроенные территории.
Тренды в этом направлении задает Екатеринбург. Здесь реализация проектов осуществляется по эскизам популярных дизайн-бюро. Кроме того, в обсуждениях принимают участие не только чиновники, но и урбанисты.
Губернатор лично курирует проекты благоустройства. Во время посещения того или иного населенного пункта он посещает все реконструируемые объекты.
С 2022 года по инициативе Евгения Куйвашева участие в программе формирования комфортной городской среды впервые могут сельские территории. При этом финансирование будет осуществляться не только из местного, но и областного бюджета. На эти цели предусмотрено 120 миллионов рублей.
В текущем году деньги получат восемь сел и поселков: Бисерть, Сосьва, Висим, Верхние Серги, поселок Уфимский Ачитского района, село Покровское Каменского района, село Криулино Красноуфимского ГО, село Первомайское Дружининского городского поселения.
Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках проекта "Жилье и городская среда" за последние несколько лет были благоустроены - парк "Народный", сквер "Пионерский", появился первый экопарк на Муринских прудах, парк победы, сквер за медицинским колледжем, а также сквер за ДК "Юбилейный" и "Пихтовые горы". В 2022 году в рамках проекта проводится благоустройство лесопарковой зоны "Пихтовые горы" и первый этап реконструкции парка Металлургов.
Помимо общественных территорий в городе благоустраиваются и дворы. Так новые площадки получили жители Выи и Лебяжки.