Как Средний Урал расцветает парками и скверами

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках проекта "Жилье и городская среда" за последние несколько лет были благоустроены - парк "Народный", сквер "Пионерский", появился первый экопарк на Муринских прудах, парк победы, сквер за медицинским колледжем, а также сквер за ДК "Юбилейный" и "Пихтовые горы". В 2022 году в рамках проекта проводится благоустройство лесопарковой зоны "Пихтовые горы" и первый этап реконструкции парка Металлургов.