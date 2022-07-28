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Как Средний Урал расцветает парками и скверами

Как Средний Урал расцветает парками и скверами

Вчера, 21:58
Фото: Департамент информационной политики
Сегодня почти в каждом городе Свердловской области есть своя точка притяжения — место, где жители любят отдыхать и проводить время с семьей. Всего за пять лет в регионе благоустроено 350 общественных пространств.

Среди них аллеи, набережные, площади и другие объекты. В 2022 году только в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Свердловской области проводится комплексное благоустройство 44 общественных территорий, сообщает департамент информационной политики региона. 

Губернатор Евгений Куйвашев 28 июля проверил, как выполняются его поручения по благоустройству территорий. В частности, он посетил Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге. 

Еще год назад во время очередного посещения парка Куйвашев дал несколько поручений, в том числе по реконструкции летней эстрады. Сегодня он проверил, как движутся работы. 

Сегодня я успел прогуляться по парку Маяковского, и мне рассказали о планирующихся изменениях и о уже реализованных идеях. Поразительно, насколько изменился парк всего за два года. Появился новый фудкорт, новые аттракционы, поменяли колесо обозрения, развивается инфраструктура. Изменения касаются и поведения отдыхающих: парк заполнен людьми и в будни, люди стали гулять по лесу, проводить здесь больше времени. Мне бы хотелось, чтобы подобные преобразования, подобные парки были не только в Екатеринбурге, но и во всех без исключения городах нашей области, в селах, в деревнях, — сказал Евгений Куйвашев.

Отмечается, что запрос на такие места отдыха, как парк Маяковского, появился в последние 10 лет. Людям важно не только иметь в населенном пункте жилье, но и благоустроенные территории.

Тренды в этом направлении задает Екатеринбург. Здесь реализация проектов осуществляется по эскизам популярных дизайн-бюро. Кроме того, в обсуждениях принимают участие не только чиновники, но и урбанисты. 

Губернатор лично курирует проекты благоустройства. Во время посещения того или иного населенного пункта он посещает все реконструируемые объекты.

С 2022 года по инициативе Евгения Куйвашева участие в программе формирования комфортной городской среды впервые могут сельские территории. При этом финансирование будет осуществляться не только из местного, но и областного бюджета. На эти цели предусмотрено 120 миллионов рублей. 

В текущем году деньги получат восемь сел и поселков: Бисерть, Сосьва, Висим, Верхние Серги, поселок Уфимский Ачитского района, село Покровское Каменского района, село Криулино Красноуфимского ГО, село Первомайское Дружининского городского поселения.

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках проекта "Жилье и городская среда" за последние несколько лет были благоустроены - парк "Народный", сквер "Пионерский", появился первый экопарк на Муринских прудах, парк победы, сквер за медицинским колледжем, а также сквер за ДК "Юбилейный" и "Пихтовые горы". В 2022 году в рамках проекта проводится благоустройство лесопарковой зоны "Пихтовые горы" и первый этап реконструкции парка Металлургов. 

Помимо общественных территорий в городе благоустраиваются и дворы. Так новые площадки получили жители Выи и Лебяжки.

#Ирина Кирилова#Свободное время#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Благоустройство#Парк#Касается каждого#Проект#Двор
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