Масочный режим вернули? Тагильчане пожаловались на антиковидные ограничения

В начале июня этого года в Свердловской области отменили антиковидные ограничения, в том числе масочный режим. Однако неожиданностью для тагильчан стало требование ношения маски в медучреждениях города.
У нас в области масочный режим с сегодняшнего дня (прим. — 28 июля) по распоряжению губернатора? Я пришла в поликлинику на Новострое, здесь на входе говорят всем надевать, — пожаловалась редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
К возмущению женщины присоединились еще несколько тагильчан. Они настаивают, что ранее появилась новость о полной отмене масочного режима в общественных местах.
В медучреждениях города редакции TagilCity.ru пояснили, что данное решение не распространяется на больницы и поликлиники. Поэтому как сотрудники, так и пациенты обязаны защищать дыхательные пути во время посещения медиков.
Напомним, свердловчане сняли маски после соответствующего указа губернатора региона Евгения Куйвашева. В настоящее время на смену Омикрону пришел новый штамм коронавируса, получивший название «Кентавр». Эксперты прогнозируют шестую волну пандемии.