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Масочный режим вернули? Тагильчане пожаловались на антиковидные ограничения

Масочный режим вернули? Тагильчане пожаловались на антиковидные ограничения

Сегодня, 17:39
Фото: 1MI
В больницах Нижнего Тагила требуют надевать защитные маски, что возмутило жителей города.

В начале июня этого года в Свердловской области отменили антиковидные ограничения, в том числе масочный режим. Однако неожиданностью для тагильчан стало требование ношения маски в медучреждениях города.

У нас в области масочный режим с сегодняшнего дня (прим. — 28 июля) по распоряжению губернатора? Я пришла в поликлинику на Новострое, здесь на входе говорят всем надевать, — пожаловалась редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия.

К возмущению женщины присоединились еще несколько тагильчан. Они настаивают, что ранее появилась новость о полной отмене масочного режима в общественных местах.

В медучреждениях города редакции TagilCity.ru пояснили, что данное решение не распространяется на больницы и поликлиники. Поэтому как сотрудники, так и пациенты обязаны защищать дыхательные пути во время посещения медиков.

Напомним, свердловчане сняли маски после соответствующего указа губернатора региона Евгения Куйвашева. В настоящее время на смену Омикрону пришел новый штамм коронавируса, получивший название «Кентавр». Эксперты прогнозируют шестую волну пандемии.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отменил масочный режим
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#Ульяна Савина#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Больница#Ковид#Пандемия#Штамм#Медицинские маски#Коронавирус
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