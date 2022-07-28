На территории Тагила не зарегистрировано ни одного случая обезьяньей оспы

В Свердловской области и Нижнем Тагиле случаев не было, но медработники готовы к появлению оспы: с врачами и прочим персоналом больниц провели специальные учения, пополнили материальную базу средств личной защиты и антисептиков. Кроме того, сотрудники заточены на работу с особо опасными болезнями после продолжительной борьбы с COVID-19, сообщила главный врач городской инфекционной больницы Нижнего Тагила и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Свердловской области Марина Холманских.