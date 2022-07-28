На территории Тагила не зарегистрировано ни одного случая обезьяньей оспы

Оспа обезьян — это актуальное инфекционное заболевание, которое распространяется на всём земном шаре. В России также были зарегистрированы случаи этого вируса, однако они единичные.
В Свердловской области и Нижнем Тагиле случаев не было, но медработники готовы к появлению оспы: с врачами и прочим персоналом больниц провели специальные учения, пополнили материальную базу средств личной защиты и антисептиков. Кроме того, сотрудники заточены на работу с особо опасными болезнями после продолжительной борьбы с COVID-19, сообщила главный врач городской инфекционной больницы Нижнего Тагила и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Свердловской области Марина Холманских.
Обезьянья оспа пока мало изученная болезнь. Медицинское сообщество знает, как её диагностировать, знает, как не допустить распространения, но на вопрос, как и чем лечить, дать ответ не готово.
Какие-то препараты апробируются, используются для лечения, но готовых рецептов пока нет. Это та же ситуация, которая была с ковидом, — рассказала Марина Холманских в интервью нижнетагильскому телеканалу «Телекон».
Инфекционист отметила, что при появлении новой инфекции врачам необходимо время на то, чтобы выработать тактику лечения, подобрать эффективные препараты из уже известных медикаментов или синтезировать новые.