На юбилей города тагильчане впервые увидят фестиваль фейерверков

Фестиваль состоится с 23:30 на набережной Тагильского пруда. Программы для пиротехнического шоу подготовят команды из самого Нижнего Тагила, а также Твери и Сергиева Посада. Они сразятся за призовые места. Жюри оценит команды пиротехников по 25-балльной системе, чемпионам достанутся кубок, медаль и спецприз.