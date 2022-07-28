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На юбилей города тагильчане впервые увидят фестиваль фейерверков

На юбилей города тагильчане впервые увидят фестиваль фейерверков

Сегодня, 21:01
Фото: 1MI
В день празднования 300-летия Нижнего Тагила состоится масштабный фестиваль фейерверков.

Фестиваль состоится с 23:30 на набережной Тагильского пруда. Программы для пиротехнического шоу подготовят команды из самого Нижнего Тагила, а также Твери и Сергиева Посада. Они сразятся за призовые места. Жюри оценит команды пиротехников по 25-балльной системе, чемпионам достанутся кубок, медаль и спецприз. 

Все композиции будут сопровождаться музыкальной аранжировкой. В необходимые для настройки оборудования паузы зрителей будут развлекать конферансье и артисты. Представление завершится грандиозным гала-фейерверком. 

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров отметил, что это первый в городе фестиваль такого рода. Политик уверен, что мастерам пиротехники удастся приятно удивить жителей города. Среди команд, по собственному признанию, он будет болеть за местную. 

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#Ринат Камалиев#Свободное время#Нижний Тагил#Валерий Суров#Фестиваль#Фейерверк#Праздник#Торжество#Пиротехника#Конкурс#Артисты#300 лет Нижнему Тагилу
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