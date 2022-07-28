Началось строительство клубного дома «На Хохрякова» в Екатеринбурге

Сейчас здесь проводится заливка фундаментной плиты. Разрешение на строительство получило «УГМК-Застройщик» в ноябре прошлого года. Ввести дом в эксплуатацию планируют в начале 2024 года.
Дом строят в премиальной локации, потому что улица Хохрякова находится в историческом центре Екатеринбурга. Здесь в шаговой доступности находятся гимназия №5, офисные здания, частные клиники, рестораны и кафе, салоны красоты, ТРЦ «Гринвич», Datsyuk Arena, спорткомплекс «Юность», парк «Зеленая Роща», городской дендрарий и другие объекты.
А еще отсюда можно оперативно доехать до любой части города на машинах, автобусах или метро.
Секции невысокой этажности (3-13 этажей) рассчитаны на 123 квартиры. Жилье отличается площадью и количеством комнат. Во всех квартирах высокие потолки - от 3 метров и отличные виды на город.
На этапе строительства у покупателей недвижимости есть возможность заказать бесплатную перепланировку.
Дом будет построен из монолита и полнотелого кирпича, а в квартирах девелопер использует высокотехнологичные инженерные системы. Это приточно-вытяжная вентиляция, звукоизоляция, система очистки воды до уровня питьевой и многое другое.
Также в доме появится просторная лаунж-терраса на крыше с панорамным видом на центр города, а также цветущий двор-сад без машин с беседками и детской площадкой.
В доме будет двухуровневая подземная парковка. За порядком в доме будет следить управляющая компания «УГМК-Застройщик» и консьерж.