Новая волна коронавируса ещё не добралась до Нижнего Тагила

Во всем мире, в России и в частности в Свердловской области (в меньшей степени) отмечается повышение заболеваемости штаммом Covid-19 «омикрон». До Нижнего Тагила волна короновируса пока не «докатилась», однако в Екатеринбурге отмечается большой рост больных.



Большинство жителей лечится амбулаторно, однако свердловчане из группы риска (в возрасте от 65 лет, с наличием хронических заболеваний и других проблем со здоровьем в анамнезе) подлежат госпитализации.



В Свердловской области коллективный иммунитет к коронавирусу демонстрирует низкие показатели — 54-58%, рассказала главный врач городской инфекционной больницы Нижнего Тагила и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Свердловской области Марина Холманских.



Медработник рекомендует вакцинироваться сейчас, пока на территории Свердловской области сохраняется благоприятная обстановка.