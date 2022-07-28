Новая волна коронавируса ещё не добралась до Нижнего Тагила

Во всем мире, в России и в частности в Свердловской области (в меньшей степени) отмечается повышение заболеваемости штаммом Covid-19 «омикрон». До Нижнего Тагила волна короновируса пока не «докатилась», однако в Екатеринбурге отмечается большой рост больных.
Большинство жителей лечится амбулаторно, однако свердловчане из группы риска (в возрасте от 65 лет, с наличием хронических заболеваний и других проблем со здоровьем в анамнезе) подлежат госпитализации.
В Свердловской области коллективный иммунитет к коронавирусу демонстрирует низкие показатели — 54-58%, рассказала главный врач городской инфекционной больницы Нижнего Тагила и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Свердловской области Марина Холманских.
Медработник рекомендует вакцинироваться сейчас, пока на территории Свердловской области сохраняется благоприятная обстановка.
«Как раз сейчас нужно привиться, чтобы наработать хорошие антитела, свежие, перед сезонным подъемом, который ожидается <...> и мы видим, что он уже начинает свой путь», — дала рекомендацию жителям области Марина Холманских в интервью нижнетагильскому телеканалу «Телекон».
По данным ученых, синтезированная в 2020-21 годах вакцина всё ещё работает. Она актуальна и профилактирует смертность от новой коронавирусной инфекции, подметила врач.
На фоне повышения заболеваемости коронавирусом в России некоторые свердловские предприятия возвращают ранее введенные ограничения и возобновляют масочный режим на своих территориях.