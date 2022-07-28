Новое семейное отделение «УГМК-Здоровье» открылось в Екатеринбурге

В здании также имеется кабинет УЗИ с аппаратами экспертного класса, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии. Имеется и гипокситерапия -методика лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей (таких как бронхиты, астма и пр.), тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем. Есть и процедурный кабинет, где можно сдать все основные анализы и помещение для прививок.