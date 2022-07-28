Новое семейное отделение «УГМК-Здоровье» открылось в Екатеринбурге

Семейное отделение находится в ЖК «Изумрудный бор». Врачи примут здесь и детей, и взрослых. В филиале есть терапевты, педиатры, неврологи, гастроэнтерологи, ЛОРы, кардиологи, гинекологи, хирурги, офтальмологи, дерматологи, косметолог и остеопат, сообщает пресс-служба УГМК.
Данный филиал - первый на севере Екатеринбурга. Жители микрорайона Уралмаш и семьи из Верхней Пышмы просили открыть поликлинику рядом с их домами.
Корпус расположен на проспекте Космонавтов вблизи выезда из Екатеринбурга. Поэтому люди смогут не тратить время на дорогу до центра и буквально «по пути» заехать к врачу или сдать анализы, двигаясь на работу.
В здании также имеется кабинет УЗИ с аппаратами экспертного класса, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии. Имеется и гипокситерапия -методика лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей (таких как бронхиты, астма и пр.), тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем. Есть и процедурный кабинет, где можно сдать все основные анализы и помещение для прививок.