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Новое семейное отделение «УГМК-Здоровье» открылось в Екатеринбурге

Новое семейное отделение «УГМК-Здоровье» открылось в Екатеринбурге

Сегодня, 10:19
Фото: УГМК
Новый филиал «УГМК-Здоровье» появился в Екатеринбурге. Получать в нем медпомощь смогут не только екатеринбуржцы, но и жители Верхней Пышмы.

Семейное отделение находится в ЖК «Изумрудный бор». Врачи примут здесь и детей, и взрослых. В филиале есть терапевты, педиатры, неврологи, гастроэнтерологи, ЛОРы, кардиологи, гинекологи, хирурги, офтальмологи, дерматологи, косметолог и остеопат, сообщает пресс-служба УГМК.

Данный филиал - первый на севере Екатеринбурга. Жители микрорайона Уралмаш и семьи из Верхней Пышмы просили открыть поликлинику рядом с их домами. 

Корпус расположен на проспекте Космонавтов вблизи выезда из Екатеринбурга. Поэтому люди смогут не тратить время на дорогу до центра и буквально «по пути» заехать к врачу или сдать анализы, двигаясь на работу.

В здании также имеется кабинет УЗИ с аппаратами экспертного класса, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии. Имеется и гипокситерапия -методика лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей (таких как бронхиты, астма и пр.), тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем. Есть и процедурный кабинет, где можно сдать все основные анализы и помещение для прививок. 

#Елена Озерова#УГМК#Здоровье#Новости УрФО#Верхняя Пышма#Поликлиника#Врачи
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