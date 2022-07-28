Отличия «омикрона» от «кентавра» назвала главврач в Нижнем Тагиле

«Кентавр» — новый подвид штамма Covid-19 «Омикрон», впервые выявленный в России 19 июля 2022 года. Его главное отличие от более ранних штаммов заключается в высокой степени контагиозности (способности быстро заражать большие пласты населения). Позитивная сторона вопроса — в том, что «кентавр» протекает в более легкой форме, чем его предшественники.
Предполагается, что люди, не находящиеся в группе риска (возраст от 65 лет, наличие онкологий и других хронических заболеваний) будут лечиться от «кентавра» амбулаторно (на дому — прим. ред.), рассказала главный врач городской инфекционной больницы Нижнего Тагила и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Свердловской области Марина Холманских.
На данный момент в Свердловской области и в частности в Нижнем Тагиле не выявлено ни одного случая заражения подвариантом омикрон-штамма «кентавр», однако это может случиться, так как в стране наблюдается повышение роста заболеваемости.
В интервью телеканалу «Телекон» Марина Холманских рассказала, что заболеваемость ковидом в России выросла в 1,5 раза.