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Отличия «омикрона» от «кентавра» назвала главврач в Нижнем Тагиле

Отличия «омикрона» от «кентавра» назвала главврач в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
Главный врач инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских рассказала, что подвариант омикрон-штамма «кентавр» отличается от предшественников большей степенью контагиозности и легким течением заболевания.

«Кентавр» — новый подвид штамма Covid-19 «Омикрон», впервые выявленный в России 19 июля 2022 года. Его главное отличие от более ранних штаммов заключается в высокой степени контагиозности (способности быстро заражать большие пласты населения). Позитивная сторона вопроса — в том, что «кентавр» протекает в более легкой форме, чем его предшественники.

Предполагается, что люди, не находящиеся в группе риска (возраст от 65 лет, наличие онкологий и других хронических заболеваний) будут лечиться от «кентавра» амбулаторно (на дому — прим. ред.), рассказала главный врач городской инфекционной больницы Нижнего Тагила и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Свердловской области Марина Холманских.

На данный момент в Свердловской области и в частности в Нижнем Тагиле не выявлено ни одного случая заражения подвариантом омикрон-штамма «кентавр», однако это может случиться, так как в стране наблюдается повышение роста заболеваемости.

В интервью телеканалу «Телекон» Марина Холманских рассказала, что заболеваемость ковидом в России выросла в 1,5 раза.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Коронавирус COVID-19#Свердловская область#COVID-19#Омикрон#Заболеваемость#Болезнь#Марина Холманских
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