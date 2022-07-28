Перебегавший дорогу мужчина попал под колеса «Лады» в Нижнем Тагиле

Авария случилась 28 июля утром у дома № 2 на улице Октябрьской революции. Прибывшим на место аварии работниками ГИБДД выявлено, что 23-летняя девушка на ВАЗ-2114 совершила наезд на 46-летнего пешехода, переходившего дорогу на «красный» сигнал светофора.
Мужчина пострадал от наезда и с рядом травм направлен в ГБ № 1. У девушки-водителя опьянение не обнаружено. За 5 лет вождения она привлекалась к административной ответственности единожды.
Водитель пояснила, что двигалась на разрешающий сигнал светофора и не успела затормозить, когда неожиданно через дорогу пошел мужчина. Кроме того, она сама первой вызвала медиков и полицейских.
Со слов очевидцев также следует, что мужчина выдвинулся на противоположную сторону улицы в неположенный момент, не убедившись в собственной безопасности, не оглядевшись по сторонам, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.