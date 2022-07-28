TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Перебегавший дорогу мужчина попал под колеса «Лады» в Нижнем Тагиле

Перебегавший дорогу мужчина попал под колеса «Лады» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:33
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Мужчина, переходящий дорогу на запрещающий сигнал светофора, попал под колеса ВАЗа в Нижнем Тагиле.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Авария случилась 28 июля утром у дома № 2 на улице Октябрьской революции. Прибывшим на место аварии работниками ГИБДД выявлено, что 23-летняя девушка на ВАЗ-2114 совершила наезд на 46-летнего пешехода, переходившего дорогу на «красный» сигнал светофора. 

Мужчина пострадал от наезда и с рядом травм направлен в ГБ № 1. У девушки-водителя опьянение не обнаружено. За 5 лет вождения она привлекалась к административной ответственности единожды. 

Водитель пояснила, что двигалась на разрешающий сигнал светофора и не успела затормозить, когда неожиданно через дорогу пошел мужчина. Кроме того, она сама первой вызвала медиков и полицейских. 

Со слов очевидцев также следует, что мужчина выдвинулся на противоположную сторону улицы в неположенный момент, не убедившись в собственной безопасности, не оглядевшись по сторонам, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. 

Три автомобиля столкнулись «паровозиком» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Ринат Камалиев#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Светофор#Красный цвет#Дорога#ГИБДД#Пострадавший#Наезд#Видео
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Вчера, 14:35
Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ
Сегодня, 15:00
Житель Нижнего Тагила провел сотни уроков трезвости для людей по всей стране
Вчера, 15:34
Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области
Сегодня, 15:06
В Нижнем Тагиле женщина в инвалидной коляске помогает найти водителя-волонтера
Вчера, 16:00
Об опасности купания в городских фонтанах рассказали медики Нижнего Тагила
Сегодня, 16:16