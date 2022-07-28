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Подсветку стелы протестировали на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Подсветку стелы протестировали на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:36
Фото: проектная документация
Вечером 27 июля на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле впервые зажглась стела «Город трудовой доблести».

В Нижнем Тагиле продолжается реконструкция Привокзальной площади и установка стелы «Город трудовой доблести». Вчера специалисты компании «Тагилдорстой» протестировали подсветку 17-метрового монумента. Однако это лишь часть декоративного освещения. Площадка вокруг стелы будет освещаться уличными фонарями, а алюминиевые барельефы — прожекторами. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал директор подрядной организации Игорь Васильев.

Фото: страница Владислава Пинаева во ВКонтакте

По его словам, основная часть работ уже выполнена. В настоящее время рабочие продолжают благоустраивать архитектурный комплекс и выполнять облицовку пилонов.

Работы предстоит много. По стеле осталось доделать цоколь: установить стекла и смонтировать диодную панель. Самое трудоемкое сейчас — облицовка пилонов — из-за особенностей работы с гранитом. Продолжаем благоустраивать пилоны и территорию. На одну сторону рулонный газон постелили, сейчас стелем на другую. А центральная часть комплекса уже готова. Доставили гранитные лавки и урны, установим чуть позже, — отметил Игорь Васильев.

Напомним, открытие транспортного узла и монументального комплекса запланировано к юбилею Нижнего Тагила — 12 августа. Общая стоимость работ по реконструкции Привокзальной площади составила 276 млн рублей, а стела «Город трудовой доблести» обошлась в 58,8 млн рублей.

В День города запланировано открытие еще несколько ключевых объектов: моста через Тагильский пруд и путепровода на улице Циолковского. В честь присвоения городу почетного звания, а также на фоне новой геополитической ситуации глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев решил переименовать несколько территорий. Теперь дорога по мосту через пруд будет называться Луганским проспектом, а Привокзальная площадь — площадью трудовой славы.

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