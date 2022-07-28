Подсветку стелы протестировали на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

В День города запланировано открытие еще несколько ключевых объектов: моста через Тагильский пруд и путепровода на улице Циолковского. В честь присвоения городу почетного звания, а также на фоне новой геополитической ситуации глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев решил переименовать несколько территорий. Теперь дорога по мосту через пруд будет называться Луганским проспектом, а Привокзальная площадь — площадью трудовой славы.