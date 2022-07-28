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Покинувшая Россию группа Little Big отменила концерт в Екатеринбурге

Покинувшая Россию группа Little Big отменила концерт в Екатеринбурге

Сегодня, 11:22
Фото: littlebig.com.ru
Уехавшая после начала СВО на Украине группа Little Big отменила концертный тур по России, запланированный на 2022 год. Концерта не будет в том числе в Екатеринбурге.

Рэйв-группа из Санкт-Петербурга планировала провести концертный тур по всем городам страны, однако оказалась в «чёрных списках». Музыканты выступали против проведения спецоперации ВС РФ на Украине, им запрещено выступать в России.

Купленные билеты разрешили вернуть, пишут «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу «Екатеринбург-Экспо».

Недавно из-за запрета на выступления был отменен концерт астраханской группы Anacondaz. Мероприятие рэп-рок коллектива «свернули» незадолго до начала по указу мэрии Екатеринбурга.

Концерт группы Anacondaz отменили в Екатеринбурге незадолго до начала из-за мэрии
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#Анна Варнакина#Общество#Екатеринбург#Концерт#Отмена#Билеты
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