После скандала с сыном депутат гордумы Тагила Базилевич не пойдет на новый срок

Напомним, сын Игоря Базилевича был пойман сотрудниками ГИБДД нетрезвым за рулем 10 июля. Тогда начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов отдал своим подчиненным приказ об освобождении задержанного. В результате в отношении него и еще троих сотрудников было возбуждено уголовное дело. 14 февраля 2022 года суд рассмотрел материалы дела и приговорил Анатолия Чернова к двум годам колонии-поселения, бывшего заместителя командира взвода ГИБДД Сергея Петухова к 10 месяцам. Еще двух сотрудников ГИБДД - Дениса Холстинина и Константина Бабушкина - к 9 месяцам.