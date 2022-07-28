После скандала с сыном депутат гордумы Тагила Базилевич не пойдет на новый срок

Такое решение принял местный штаб партии "Единая Россия", пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу свердловского регионального отделения партии.
Там пояснили, что именно скандальная история стала причиной, почему Игорь Базилевич отсутствует в списках кандидатов от партии.
Учитывая резонанс этой истории, партийцами принято решение не выдвигать Игоря Базилевича в качестве кандидата от "Единой России" на выборы в Нижнетагильскую городскую думу,— сообщили в пресс-службе партии.
Напомним, сын Игоря Базилевича был пойман сотрудниками ГИБДД нетрезвым за рулем 10 июля. Тогда начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов отдал своим подчиненным приказ об освобождении задержанного. В результате в отношении него и еще троих сотрудников было возбуждено уголовное дело. 14 февраля 2022 года суд рассмотрел материалы дела и приговорил Анатолия Чернова к двум годам колонии-поселения, бывшего заместителя командира взвода ГИБДД Сергея Петухова к 10 месяцам. Еще двух сотрудников ГИБДД - Дениса Холстинина и Константина Бабушкина - к 9 месяцам.
В июне Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию осужденных. Однако оставил решение первой инстанции без изменений.