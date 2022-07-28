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После скандала с сыном депутат гордумы Тагила Базилевич не пойдет на новый срок

После скандала с сыном депутат гордумы Тагила Базилевич не пойдет на новый срок

Вчера, 22:45
Фото: TagilCity.ru
Вице-спикер гордумы Нижнего Тагила Игорь Базилевич после скандала с сыном, который произошел два года назад, не будет избираться в новый созыв думы в сентябре.
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Выборы

Такое решение принял местный штаб партии "Единая Россия", пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу свердловского регионального отделения партии. 

Там пояснили, что именно скандальная история стала причиной, почему Игорь Базилевич отсутствует в списках кандидатов от партии.

Учитывая резонанс этой истории, партийцами принято решение не выдвигать Игоря Базилевича в качестве кандидата от "Единой России" на выборы в Нижнетагильскую городскую думу,— сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, сын Игоря Базилевича был пойман сотрудниками ГИБДД нетрезвым за рулем 10 июля. Тогда начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов отдал своим подчиненным приказ об освобождении задержанного. В результате в отношении него и еще троих сотрудников было возбуждено уголовное дело. 14 февраля 2022 года суд рассмотрел материалы дела и приговорил Анатолия Чернова к двум годам колонии-поселения, бывшего заместителя командира взвода ГИБДД Сергея Петухова к 10 месяцам. Еще двух сотрудников ГИБДД - Дениса Холстинина и Константина Бабушкина - к 9 месяцам. 

В июне Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию осужденных. Однако оставил решение первой инстанции без изменений.

Экс-начальник ГИБДД Тагила Чернов не смог обжаловать срок в колонии-поселении
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#Ирина Кирилова#Политика#Нижний Тагил#Выборы#Единая Россия#Игорь Базилевич#Кандидат#Список
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