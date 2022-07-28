Рекламная конструкция придавила детей в Новоуральске

По словам мамы одной из девочек, дети пришли на тренировку пораньше и ожидали сбор группы. Они забрались на парапет и смотрели за проезжавшими машинами. Вдруг раздался посторонний звук, а следом упал расположенный над ними баннер. Увернуться от моментально падающей конструкции дети не успели, сообщает группа «Н-Ведомости» во «ВКонтакте».