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Рекламная конструкция придавила детей в Новоуральске

Рекламная конструкция придавила детей в Новоуральске

Сегодня, 17:35
Фото: группа «Н-Ведомости» во «ВКонтакте». 
На детей в Новоуральске свалился рекламный баннер.

Происшествие случилось 27 июля днем. Трое маленьких детей гуляли рядом с концертно-спортивным комплексом (КСК) Новоуральска. Неожиданно прикрепленная к зданию конструкция рекламного назначения обрушилась на ребят. Потерпевших детей госпитализировали в больницу с различными травмами. Правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося. 

По словам мамы одной из девочек, дети пришли на тренировку пораньше и ожидали сбор группы. Они забрались на парапет и смотрели за проезжавшими машинами. Вдруг раздался посторонний звук, а следом упал расположенный над ними баннер. Увернуться от моментально падающей конструкции дети не успели, сообщает группа «Н-Ведомости» во «ВКонтакте». 

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