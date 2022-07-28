Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий

После публикаций редакции TagilCity.ru о сливе фекалий в реку Лая агрокомплексом «Горноуральский» нарушениями заинтересовались в Росприроднадзоре. В ведомстве усмотрели признаки административного правонарушения по охране водных объектов которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение (ч. 4 ст. 813 КоАП РФ). По законодательству для юридических лиц за это предусмотрен штраф от 150 до 300 тысяч рублей.