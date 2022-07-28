Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий

После публикаций редакции TagilCity.ru о сливе фекалий в реку Лая агрокомплексом «Горноуральский» нарушениями заинтересовались в Росприроднадзоре. В ведомстве усмотрели признаки административного правонарушения по охране водных объектов которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение (ч. 4 ст. 813 КоАП РФ). По законодательству для юридических лиц за это предусмотрен штраф от 150 до 300 тысяч рублей.
Специалисты отметили, что сейчас проверки возможно проводить лишь в случае угрозы причинения вреда жизни граждан, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.
Дело об административном правонарушении может быть возбуждено исключительно при выявлении в ходе надзорного мероприятия. Из-за ограничений, установленных правительством РФ, управление Росприроднадзора не имеет основания для проведения проверок ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». Предприятию направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, — рассказал редакции TagilCity.ru врио руководителя Уральского межрегионального управление Росприроднадзора Алексей Вялых.
Напомним, жители поселка Горноуральский жалуются, что местный свинокомплекс сливает фекалии в реку Лая. Через поля бегут грязные зловонные ручьи с запахом навоза. В связи с этим Роспотребнадзор отобрал пробы и направил их на исследование.