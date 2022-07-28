TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий

Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
Предостережение по факту слива фекалий в реку Лая выдало Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора агрокомплексу Горноуральский под Нижним Тагилом. Однако ведомство сейчас не может провести полноценную проверку из-за моратория.

После публикаций редакции TagilCity.ru о сливе фекалий в реку Лая агрокомплексом «Горноуральский» нарушениями заинтересовались в Росприроднадзоре. В ведомстве усмотрели признаки административного правонарушения по охране водных объектов которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение (ч. 4 ст. 813 КоАП РФ). По законодательству для юридических лиц за это предусмотрен штраф от 150 до 300 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что сейчас проверки возможно проводить лишь в случае угрозы причинения вреда жизни граждан, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Дело об административном правонарушении может быть возбуждено исключительно при выявлении в ходе надзорного мероприятия. Из-за ограничений, установленных правительством РФ, управление Росприроднадзора не имеет основания для проведения проверок ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». Предприятию направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, — рассказал редакции TagilCity.ru врио руководителя Уральского межрегионального управление Росприроднадзора Алексей Вялых.

Напомним, жители поселка Горноуральский жалуются, что местный свинокомплекс сливает фекалии в реку Лая. Через поля бегут грязные зловонные ручьи с запахом навоза. В связи с этим Роспотребнадзор отобрал пробы и направил их на исследование.

Агрокомплекс «Горноуральский» продолжает сливать фекалии в реку Лайку
Узнать подробнее
Читайте также:
Фекалии через поля стекают в реку Лайка с агрокомплекса «Горноуральский» под ТагиломУголовное дело и штраф 200 тысяч грозит агрокомплексу «Горноуральский» за фекалииО законности слива фекалий в Горноуральском заявили в природоохранной прокуратуре
#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#ГГО и пригород#Нижний Тагил#Агрокомплекс#Горноуральский#Отходы#Река#Лая
Подпишитесь
От 5 до 15 миллионов: депутаты Заксобрания из Нижнего Тагила отчитались о доходах
Сегодня, 10:41
Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о доходах. В сумме парламентарии задекларировали больше 700 млн рублей за 2021 год. Больше всего заработали Виктор Маслаков, Алексей Дронов и Владимир Смирнов.
Сегодня, 10:33
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
РБК: «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле снизил выпуск вагонов
Сегодня, 12:46
В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
29 июля, 10:01