Самолет экстренно сел в Кольцово из-за пассажира

Пилот летевшего в столицу авиаборта «Аэрофлот» сразу принял решение о срочной посадке, когда узнал о недомогании пассажира. Борт встретили полицейские и врачи скорой помощи, которые и увезли пассажира в больницу. Самолет теперь готовится к продолжению рейса.