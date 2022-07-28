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Самолет экстренно сел в Кольцово из-за пассажира

Самолет экстренно сел в Кольцово из-за пассажира

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI
Экстренную посадку в аэропорту Кольцово совершил самолет из-за плохого самочувствия пассажира.

Рейс Горно-Алтайск — Москва совершил незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Решение было принято из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Плохо почувствовавший себя пассажир доставлен в одну из больниц уральской столицы. 

Пилот летевшего в столицу авиаборта «Аэрофлот» сразу принял решение о срочной посадке, когда узнал о недомогании пассажира. Борт встретили полицейские и врачи скорой помощи, которые и увезли пассажира в больницу. Самолет теперь готовится к продолжению рейса. 

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#Происшествия#Новости УрФО#Самолет#Авиация#Экстренная посадка#Пассажир#Болезнь#Рейс#Ринат Камалиев
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