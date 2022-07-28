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Серов назван «дырой» на федеральном телевидении

Серов назван «дырой» на федеральном телевидении

Сегодня, 17:03
Фото: 1MI
Свердловский город Серов был назван «дырой» в федеральном эфире.

Характеристика «дыра» прозвучала в отношении города Серов на севере Свердловской области на общенациональном ТВ. Такое определение в эфире федерального спортивного канала «Матч ТВ» на шоу «Есть тема!» городу дал хоккейный агент Алексей Дементьев. Он заявил, что хоккеистам порой приходится играть в «таких дырах», как Серов. 

В то же время, другой гость эфира хоккеист Никита Щитов, тренировавшийся в Серове под наставничеством заслуженного тренера СССР Григория Савельева, вступил в полемику с Дементьевым. По его словам, Серов - это «маленький, но прекрасный город». Остальные участники шоу поддержали игрока, после чего агент извинился за свое высказывание. 

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