Серов назван «дырой» на федеральном телевидении

В то же время, другой гость эфира хоккеист Никита Щитов, тренировавшийся в Серове под наставничеством заслуженного тренера СССР Григория Савельева, вступил в полемику с Дементьевым. По его словам, Серов - это «маленький, но прекрасный город». Остальные участники шоу поддержали игрока, после чего агент извинился за свое высказывание.