Серов назван «дырой» на федеральном телевидении

Характеристика «дыра» прозвучала в отношении города Серов на севере Свердловской области на общенациональном ТВ. Такое определение в эфире федерального спортивного канала «Матч ТВ» на шоу «Есть тема!» городу дал хоккейный агент Алексей Дементьев. Он заявил, что хоккеистам порой приходится играть в «таких дырах», как Серов.
В то же время, другой гость эфира хоккеист Никита Щитов, тренировавшийся в Серове под наставничеством заслуженного тренера СССР Григория Савельева, вступил в полемику с Дементьевым. По его словам, Серов - это «маленький, но прекрасный город». Остальные участники шоу поддержали игрока, после чего агент извинился за свое высказывание.