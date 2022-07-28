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Спецслужбы Нижнего Тагила съехались к зданию цирка

Спецслужбы Нижнего Тагила съехались к зданию цирка

Сегодня, 16:19
Фото: Илья Колесов
Пожарные, полицейские, спасатели и кареты скорой помощи съехались к зданию цирка в Нижнем Тагиле днем 28 июля.

Улица Горошникова была перекрыта сотрудниками ГИБДД для движения транспорта. Тагильчане переживали, что могло случиться чрезвычайное происшествие.

У цирка собрались все спецслужбы, что происходит? — поинтересовалась подписчица редакции TagilCity.ru.
Фото: скриншот камер "Сети Тагила"

Оказалось, что никакого ЧП не произошло, а проводились учения.

У цирка проводились учения МЧС, — рассказал редакции TagilCity.ru источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 27 июля в Нижнем Тагиле прошла плановая эвакуация в налоговой инспекции. Сработала сигнализация, всех сотрудников оперативно вывели на улицу за четыре минуты.

Тагильчан эвакуировали из здания налоговой инспекции
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Нижний Тагил#Цирк#Полиция#Пожарные#Учения
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