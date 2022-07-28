Спецслужбы Нижнего Тагила съехались к зданию цирка

Улица Горошникова была перекрыта сотрудниками ГИБДД для движения транспорта. Тагильчане переживали, что могло случиться чрезвычайное происшествие.
У цирка собрались все спецслужбы, что происходит? — поинтересовалась подписчица редакции TagilCity.ru.
Оказалось, что никакого ЧП не произошло, а проводились учения.
У цирка проводились учения МЧС, — рассказал редакции TagilCity.ru источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, 27 июля в Нижнем Тагиле прошла плановая эвакуация в налоговой инспекции. Сработала сигнализация, всех сотрудников оперативно вывели на улицу за четыре минуты.