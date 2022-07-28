Спецслужбы съехались к цирку в Тагиле, а художница не смогла обжаловать приговор

Спецслужбы съехались к цирку в Нижнем Тагиле из-за учений МЧС, а тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации российской армии. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 июля.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле

Спецслужбы Нижнего Тагила съехались к зданию цирка. Улица Горошникова была перекрыта сотрудниками ГИБДД для движения транспорта из-за учений МЧС. Ранее тагильчане переживали, что могло случиться чрезвычайное происшествие.

Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области. Больше всего за неделю с 15 по 22 июня подешевели огурцы, до 87,11 рубля за килограмм (-9,29%).

Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ. Суд оставил без изменения решение Ленинского суда. Алисе Горшениной нужно будет заплатить 35 тысяч рублей. Тагильчанка и ее адвокат планируют подать кассационную жалобу.

Подсветку стелы протестировали на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Сам монумент в высоту достигает 17 метров. Тестировали лишь часть декоративного освещения.

Тагильчане пожаловались на антиковидные ограничения. В больницах им сказали надевать средства индивидуальной защиты, из-за чего жители запереживали. В медучреждениях города редакции TagilCity.ru пояснили, что как сотрудники, так и пациенты обязаны носить маски.