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Спецслужбы съехались к цирку в Тагиле, а художница не смогла обжаловать приговор

Спецслужбы съехались к цирку в Тагиле, а художница не смогла обжаловать приговор

Сегодня, 19:34
Фото: Скриншот камер "Сети Тагила"
Спецслужбы съехались к цирку в Нижнем Тагиле из-за учений МЧС, а тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации российской армии. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 июля.

Спецслужбы Нижнего Тагила съехались к зданию цирка. Улица Горошникова была перекрыта сотрудниками ГИБДД для движения транспорта из-за учений МЧС. Ранее тагильчане переживали, что могло случиться чрезвычайное происшествие.

Спецслужбы Нижнего Тагила съехались к зданию цирка
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Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области. Больше всего за неделю с 15 по 22 июня подешевели огурцы, до 87,11 рубля за килограмм (-9,29%).

Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области
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Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ. Суд оставил без изменения решение Ленинского суда. Алисе Горшениной нужно будет заплатить 35 тысяч рублей. Тагильчанка и ее адвокат планируют подать кассационную жалобу.

Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ
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Подсветку стелы протестировали на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Сам монумент в высоту достигает 17 метров. Тестировали лишь часть декоративного освещения.

Подсветку стелы протестировали на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле
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Тагильчане пожаловались на антиковидные ограничения. В больницах им сказали надевать средства индивидуальной защиты, из-за чего жители запереживали. В медучреждениях города редакции TagilCity.ru пояснили, что как сотрудники, так и пациенты обязаны носить маски.

Масочный режим вернули? Тагильчане пожаловались на антиковидные ограничения
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