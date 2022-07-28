Свердловская полиция требует 565 тысяч рублей с Ройзмана за проведение митингов

ГУ МВД России по Свердловской области настаивает на получении от бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана 565 тысяч рублей за работу на митингах оппозиции. Также иски были поданы в адрес еще четырех жителей области, считающихся организаторами незаконных собраний в начале 2021 года.