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Свердловская полиция требует 565 тысяч рублей с Ройзмана за проведение митингов

Свердловская полиция требует 565 тысяч рублей с Ройзмана за проведение митингов

Сегодня, 20:13
Фото: 1MI
Иски в отношении Евгения Ройзмана и еще четырех граждан поданы полицией региона с требованием компенсировать 565 тысяч рублей за работу на митингах.

ГУ МВД России по Свердловской области настаивает на получении от бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана 565 тысяч рублей за работу на митингах оппозиции. Также иски были поданы в адрес еще четырех жителей области, считающихся организаторами незаконных собраний в начале 2021 года. 

Ройзман в своем telegram-канале высказал непонимание сути иска. По его словам, граждане имеют конституционное право на свободу собраний, а работой полиции является обеспечение безопасности и общественного порядка, в том числе в ходе подобных собраний. 

Напомним, что в этом году Евгения Ройзмана трижды оштрафовали за дискредитацию российской армии, и трижды он не сумел обжаловать вынесенный ему приговор. 

Ройзман третий раз не смог обжаловать штраф за дискредитацию армии
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#Ринат Камалиев#Происшествия#Новости УрФО#Евгений Ройзман#Полиция#Митинг#Штраф#Согласование#Наказание#Оппозиция
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