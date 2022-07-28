TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Свердловские грибники жалуются на отсутствие урожая

Свердловские грибники жалуются на отсутствие урожая

Сегодня, 19:05
Грибники Свердловской области считают, что нашествие червей привело к дефициту грибов в лесах.

Грибники рассказывают о том, что в лесах жарко и душно, грибов мало, а те, что находятся, сплошь червивые. По их мнению, черви, вследствие засухи, не могут получить достаточное количество влаги из почвы и атакуют грибы. 

Ученый-миколог Виктор Мухин опроверг Е1 предположения грибников. По словам исследователя, наличие червей и насекомых в грибах говорит о хорошей экологической обстановке. Грибов же мало, прежде всего, потому что еще не начался сезон. Он, по мнению специалиста, выдастся вполне урожайным. 

Материалы по теме
Где искать грибы в Нижнем Тагиле«Инопланетные» грибы с синими ножками нашли в Свердловской областиМедведь растерзал грибника в Пермском крае
#Ринат Камалиев#Природа#Новости УрФО#Грибы#Грибники#Черви#Урожай#Сезон#Сбор#Погода#Климат#Засуха#Изобилие
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Вчера, 14:35
Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ
Сегодня, 15:00
Житель Нижнего Тагила провел сотни уроков трезвости для людей по всей стране
Вчера, 15:34
Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области
Сегодня, 15:06
В Нижнем Тагиле женщина в инвалидной коляске помогает найти водителя-волонтера
Вчера, 16:00
Об опасности купания в городских фонтанах рассказали медики Нижнего Тагила
Сегодня, 16:16