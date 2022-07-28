Свердловские грибники жалуются на отсутствие урожая

Грибники рассказывают о том, что в лесах жарко и душно, грибов мало, а те, что находятся, сплошь червивые. По их мнению, черви, вследствие засухи, не могут получить достаточное количество влаги из почвы и атакуют грибы.
Ученый-миколог Виктор Мухин опроверг Е1 предположения грибников. По словам исследователя, наличие червей и насекомых в грибах говорит о хорошей экологической обстановке. Грибов же мало, прежде всего, потому что еще не начался сезон. Он, по мнению специалиста, выдастся вполне урожайным.