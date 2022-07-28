TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Тагильчане сразятся за звание самого молодого и самого пожилого шахматиста

Тагильчане сразятся за звание самого молодого и самого пожилого шахматиста

Сегодня, 13:03
В честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила 13 августа в ФОК «Президентский» организуют масштабное шахматное мероприятие, в рамках которого выберут самого молодого и самого пожилого шахматиста, а также шахматную семью.

Для проведения тематического праздника в город приедут именитые гроссмейстеры Свердловской области. Интеллектуальный поединок одновременно объединит 600 человек за 300 шахматными досками.

Хедлайнером праздника объявлен Андрей Шариязданов — победитель мирового молодёжного чемпионата и чемпион мира среди юниоров. Также выступит именитый тагильский спортсмен, 14-кратный чемпион города Александр Балберов.

Принять участие в единовременной шахматной партии смогут все желающие жители и гости города. Для регистрации необходимо связаться с ответственным лицом.

Всем, кто сыграет вничью или победит, администрация города выдаст памятные сувениры. Также тагильчан наградят титулами «Самый молодой шахматист», «Самый пожилой шахматист» и «Шахматная семья», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Открытки, марки и штемпель выпущены к 300-летию Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#300 лет Нижнему Тагилу#Дети#Мероприятие#Праздник#Шахматы
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Вчера, 14:35
Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ
Сегодня, 15:00
Житель Нижнего Тагила провел сотни уроков трезвости для людей по всей стране
Вчера, 15:34
Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области
Сегодня, 15:06
В Нижнем Тагиле женщина в инвалидной коляске помогает найти водителя-волонтера
Вчера, 16:00
Об опасности купания в городских фонтанах рассказали медики Нижнего Тагила
Сегодня, 16:16