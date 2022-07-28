Тагильчане сразятся за звание самого молодого и самого пожилого шахматиста

В честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила 13 августа в ФОК «Президентский» организуют масштабное шахматное мероприятие, в рамках которого выберут самого молодого и самого пожилого шахматиста, а также шахматную семью.

Сюжет 300 лет Нижнему Тагилу

Для проведения тематического праздника в город приедут именитые гроссмейстеры Свердловской области. Интеллектуальный поединок одновременно объединит 600 человек за 300 шахматными досками. Хедлайнером праздника объявлен Андрей Шариязданов — победитель мирового молодёжного чемпионата и чемпион мира среди юниоров. Также выступит именитый тагильский спортсмен, 14-кратный чемпион города Александр Балберов. Принять участие в единовременной шахматной партии смогут все желающие жители и гости города. Для регистрации необходимо связаться с ответственным лицом. Всем, кто сыграет вничью или победит, администрация города выдаст памятные сувениры. Также тагильчан наградят титулами «Самый молодой шахматист», «Самый пожилой шахматист» и «Шахматная семья», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.