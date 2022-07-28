Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ

27 июля в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляции художницы Алисы Горшениной. Ранее Ленинский райсуд признал, что тагильчанка совершила действия, дискредитирующие ВС РФ. В результате судья облсуда оставила решение предыдущей инстанции без изменения.
Адвокат Алисы Рустам Ризванов поделился в беседе с редакцией TagilCity.ru, что по-прежнему считает вину своей подзащитной не доказанной.
Мы собираемся подавать кассационную жалобу в Челябинский суд, — отметил правозащитник.
Напомним, Алису Горшенину оштрафовали после появления в телеграм-канале фото, опубликованного якобы от ее лица. На снимке девушка стоит у детского центра «Мир», держа в руках белую розу, обернутую тонкой лентой с запрещенными, как утверждали правоохранители, призывами на разных языках.
Надписи на ленте невозможно разглядеть, настаивал в суде правозащитник тагильчанки, а фото мог выложить кто угодно. Нет доказательств и того, что Алиса публично демонстрировала тонкую ленту с надписями, говорил ранее Рустам Ризванов.
Административная статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, введена после начала спецоперации России на Украине. Граждане, высказывающиеся против, могут получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение в течение года грозит реальный срок по уголовной статье.