Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ

Административная статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, введена после начала спецоперации России на Украине. Граждане, высказывающиеся против, могут получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение в течение года грозит реальный срок по уголовной статье.