Технопарк «Кванториум» в Нижнем Тагиле планируется открыть к 1 сентября

Технопарк создают на базе Политехнической гимназии. Заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров проконтролировал, как ведется подготовка к открытию нового образовательного пространства.
Подрядчик обещает сдать объект во второй половине августа. После того, как рабочие смонтируют линолеум и закрепят навесной потолок, им останется установить в центре лабораторное оборудование.
Валерий Суров подчеркнул, что считает очень важным гарантированно открыть «Кванториум» к началу учебного года. Также он подчеркнул, что заниматься в центре смогут все желающие дети, а не только учащиеся Политехнической гимназии.