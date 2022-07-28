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Технопарк «Кванториум» в Нижнем Тагиле планируется открыть к 1 сентября

Технопарк «Кванториум» в Нижнем Тагиле планируется открыть к 1 сентября

Сегодня, 20:29
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Детско-юношеский технопарк «Кванториум» в ближайшее время запустят в Нижнем Тагиле.

Технопарк создают на базе Политехнической гимназии. Заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров проконтролировал, как ведется подготовка к открытию нового образовательного пространства. 

Подрядчик обещает сдать объект во второй половине августа. После того, как рабочие смонтируют линолеум и закрепят навесной потолок, им останется установить в центре лабораторное оборудование. 

Валерий Суров подчеркнул, что считает очень важным гарантированно открыть «Кванториум» к началу учебного года. Также он подчеркнул, что заниматься в центре смогут все желающие дети, а не только учащиеся Политехнической гимназии.  

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Появится новый школьный технопарк в Нижнем Тагиле
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#Ринат Камалиев#Общество#Нижний Тагил#Школа#Дети#Кванториум#Технопарк#Инновации#Учеба#Знания#Прогресс
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